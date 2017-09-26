Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Новости Сирии
В Пентагоне заявили, что Иран активизировал свою деятельность в Сирии и Йемене
Россия
Минобороны РФ опубликовало видео ракетного удара ВКС РФ по объектам боевиков в Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Минобороны РФ опубликовало видео ракетного удара ВКС РФ по объектам боевиков в Сирии

    17:53  26 Сентября 2017
    149

    Минобороны РФ опубликовало видео ракетного удара ВКС РФ по объектам боевиков в Сирии

    Москва, 26 сентября. Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС успешно уничтожили объекты боевиков в провинциях Идлиб и Дейр эз-Зор.

    Российские самолеты поднялись в воздух с аэродрома Энгельс в РФ и проследовали в Сирию через воздушное пространство Ирана и Ирака, преодолев семь тысяч километров с одной дозаправкой. Прикрытие в воздухе бомбардировщикам обеспечивали истребители Су-30 и Су-35 с авиабазы ВКС РФ «Хмеймим».

    В Сирии Ту-95МС выполнили пуски крылатых ракет ХА-101 по обнаруженным разведкой объектам террористических группировок «Исламское государство2» и «Джебхат ан-Нусра3» (обе организации запрещены в России) в провинциях Идлиб и Дейр эз-Зор.

    Цели находились в удалении от населенных пунктов. Командные пункты, склады, бронетехника и живая сила исламистов были уничтожены. Авиаудары зафиксированы средствами объективного контроля, отмечают в Минобороны РФ.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    3 Организация запрещена на территории РФ.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #сирия #вкс рф #авиаудар #ту-95мс
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 102289

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29369

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42728

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        22699

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8737
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: бомбардировщики ВКС РФ нанесли удары по террористам в Дейр эз-Зоре и Идлибе

        Сирия: бомбардировщики ВКС РФ нанесли удары по террористам в Дейр эз-Зоре и Идлибе

        16:31   26 Сентября 2017
        1332
        Украинские гастарбайтеры умеют только мыть и носить: утечка мозгов Украине не грозит

        Украинские гастарбайтеры умеют только мыть и носить: утечка мозгов Украине не грозит

        14:51   26 Сентября 2017
        528
        Путин уволил Шанцева с поста главы Нижегородской области

        Путин уволил Шанцева с поста главы Нижегородской области

        13:47   26 Сентября 2017
        557
        МИД РФ прокомментировал планы США ограничить полеты военной авиации

        МИД РФ прокомментировал планы США ограничить полеты военной авиации

        12:07   26 Сентября 2017
        2134