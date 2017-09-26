Минобороны РФ опубликовало видео ракетного удара ВКС РФ по объектам боевиков в Сирии

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Москва, 26 сентября. Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС успешно уничтожили объекты боевиков в провинциях Идлиб и Дейр эз-Зор.

Российские самолеты поднялись в воздух с аэродрома Энгельс в РФ и проследовали в Сирию через воздушное пространство Ирана и Ирака, преодолев семь тысяч километров с одной дозаправкой. Прикрытие в воздухе бомбардировщикам обеспечивали истребители Су-30 и Су-35 с авиабазы ВКС РФ «Хмеймим».

В Сирии Ту-95МС выполнили пуски крылатых ракет ХА-101 по обнаруженным разведкой объектам террористических группировок «Исламское государство2» и «Джебхат ан-Нусра3» (обе организации запрещены в России) в провинциях Идлиб и Дейр эз-Зор.

Цели находились в удалении от населенных пунктов. Командные пункты, склады, бронетехника и живая сила исламистов были уничтожены. Авиаудары зафиксированы средствами объективного контроля, отмечают в Минобороны РФ.

Ту-95МС поразили цели вне нас.пунктов на безопасном расстоянии от опорных пунктов спецназа США и боевиков СДС, в подконтрольных ИГИЛ1 р-нах pic.twitter.com/Mut90K5g8a — Минобороны России (@mod_russia) September 26, 2017

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.