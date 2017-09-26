Тиллерсон рассказал, как США намерены урегулировать кризис с КНДР

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Вашингтон, 26 сентября. Вашингтон намерен использовать дипломатические подходы в урегулировании кризиса с КНДР, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон перед встречей с госсекретарем Ватикана Полом Галлахером.

Тиллерсон прокомментировал напряженную ситуацию, которая сложилась между США и Северной Кореей.

«Мы будем продолжать использовать дипломатические подходы, — заверил американский госсекретарь, — и, надеюсь, что этим способом мы решим это».

Накануне министр иностранных дел КНДР Ли Ен Хо обвинил США в объявлении войны и заявил, что это дает право Пхеньяну сбивать боевые самолеты Соединенных Штатов вне воздушного пространства Северной Кореи. В Белом доме назвали это заявление «абсурдным».