«Культ неприличности»: украинцы оценили семейное поздравление Порошенко с днем рождения

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Киев, 26 сентября. Семья Петра Порошенко поздравила его с днем рождения, записав видеообращение, стилизованное под выпуск новостей. Роль ведущей исполнила супруга президента Украины Марина Порошенко. Ролик вызвал противоречивую реакцию украинцев в соцсетях.

С одной стороны, пользователи не удивились тому, что близким хотелось обрадовать отца семейства, и вопросов никаких и не было бы, если ролик они продемонстрировали в узком семейном кругу, а не устраивали из этого «показуху».

Так, бывший народный депутат Рады, журналист Елена Бондаренко назвала ролик пятиминуткой «приторного позора». «Это даже не культ личности. Это дешевая его подделка», — заметила она на своей странице в Facebook, добавив, что объяснить это иначе, как тем, что алкоголизм и неадекватность передаются по наследству, никак нельзя.

Многие подписчики Бондаревой согласились с ее точкой зрения. «Смотреть невозможно. Того гляди, Порошенко при жизни мироточить начнёт, со слов сородичей», — пишет Antonina Burton. А пользователь Anatoliy Roskovshenko назвал ролик «культом неприличности».

Другая украинская журналистка Валерия Ивашкина считает, что жена Порошенко с ее заупокойным текстом и попыткой воплотить свою мечту о карьере ведущей не стала бы предметом насмешек, если бы ролик остался в семье.

«Это нормально, когда жена восхищается своим мужем, который – ничего себе – президент, а дети боготворят папу. Вот только с днем рождения нужно поздравлять именинника, а не «его народ», — написала она.

Отреагировала на видеообращение и Ольга Шарий. Ее внимание привлекли слова дочери украинского лидера Евгении, признавшейся в видеопоздравлении, что она каждый раз переживает, когда папа едет в АТО.

«Я тоже переживаю, что меня похитит НЛО. Или на землю упадет огненная комета. Или, например, что гигантский птеродактиль украдет мою собаку», — заметила Шарий и обратилась напрямую к девушке с советом «не переживать из-за несуществующих вещей и событий».



