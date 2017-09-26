Эксперт: Забор на границе с Украиной защитит Крым от диверсантов ВСУ

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До конца года на границе Крымского полуострова и Украины будет возведен забор протяженностью немногим менее 50 километров и высотой 2 метра. Аукцион на строительство заградительного сооружения уже объявлен на сайте Пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым. Подрядчик для работ будет определен 16 октября 2017 года. Строительство планируется завершить немногим более чем за два месяца — к 20 декабря 2017 года. На строительство забора выделяются средства в размере 212,9 млн рублей.

Владимир Джаралла, крымский политолог, объясняет необходимость данного строительства участившимися случаями незаконного пересечения границы с украинской стороны.

«Северная граница Крыма кажется многим своеобразным бутылочным горлышком, контролировать которое ничего не стоит. По большей части это действительно так. Тем не менее на границе Красноперекопского района с Херсонской областью Украины — а именно там пройдет забор — существует несколько болотистых и полу болотистых регионов. До сих пор на них ведется добыча соли. Эти территории достаточно тяжелые для обычных переходов, но в последнее время именно там фиксируются случаи пересечения границы украинскими диверсантами. Именно там летом прошлого года произошло боестолкновение, приведшее к гибели российских военных», — заявил политолог в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Укрепление северной границы полуострова, построение на ней современных линии препятствий и контроля необходимо, чтобы в будущем предотвратить подобные инциденты, резюмирует Джаралла. «Конечно, на данной территории наблюдаются случаи контрабанды как с той, так и другой стороны. Но это — единичные случаи. И крымские, и украинские граждане считают границу опасным местом, а потому не стремятся рисковать здоровьем попусту. Но в действительности забор на границе с Украиной призван защитить Крым от ДРГ ВСУ», — поясняет Джаралла.

В общем-то, работы по обустройству границы начались уже некоторое время назад. Создание полноценного оградительного забора на всей протяженности «бутылочного горлышка» Крыма станет лишь очередным этапом этого процесса. «Сейчас с российской стороны и дорожное покрытие, и пункты пропуска на границе отличаются капитальностью строительства и удобством для людей. Это выгодно отличает российскую сторону границы от украинской», — поясняет Владимир Джаралла.

«Киев, как мы знаем, также регулярно выделяет достаточно значительные суммы на обустройство пограничного региона со своей стороны. Но, судя по всему, до пограничников они так и не доходят. До сих пор на украинской стороне проверка документов у лиц, желающих пересечь границу, проводится в старых вагончиках и на достаточно примитивных пунктах пропуска. Для внутреннего потребителя Киев объясняет подобное бедственное положение дел тем, что не считает крымскую границу «естественной», — продолжает эксперт.

При этом все старательно закрывают глаза на то, куда же на самом деле уходят деньги, выделяемые на обустройство оной границы, добавляет он.