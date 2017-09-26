Почти 500 китайских туристов застряли в аэропорту «Домодедово» из-за проблем «ВИМ-Авиа»

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Москва, 26 сентября. Почти 500 китайских туристов застряли в международном аэропорту «Домодедово» из-за ситуации вокруг компании «ВИМ-Авиа». Об этом журналистам сообщила исполнительный директор ассоциации «Мир без границ» Светлана Пятихатка.

«13 туристических групп не смогли вылететь из «Домодедово». Это 482 человека. В аэропорту «Пулково» в Петербурге находятся девять групп, число туристов уточняется», — цитирует ее слова «Интерфакс».

Напомним, ранее стало известно о том, что за рубежом находятся около 39 тысяч клиентов авиакомпании «ВИМ-Авиа».