Главком ВКС РФ Бондарев стал сенатором

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Москва, 26 сентября. Президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы генерал-полковника Виктора Бондарева. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«Освободить от занимаемой должности и уволить с военной службы генерал-полковника Бондарева Виктора Николаевича, главнокомандующего Воздушно-космическими силами», — говорится в указе.

Ранее стало известно, что губернатор Кировской области Игорь Васильев подписал указ о наделении генерал-полковника Виктора Бондарева полномочиями сенатора от региона. Бондарев занимал пост главкома ВКС РФ с 2015 года.