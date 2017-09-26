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В Норвегии рассказали о проблемах американских F-35 с электронными «мозгами»
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    В Норвегии рассказали о проблемах американских F-35 с электронными «мозгами»

    18:12  26 Сентября 2017
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    Несовершенные истребители F-35 раскритиковали в Норвегии

    Осло, 26 сентября. Норвегия опасается проблем с модернизацией семи американских истребителей F-35 пятого поколения, которые будут поставлены Осло в ноябре. Как пишет корреспондент норвежского портала Аldrimer.no Торстен Корсвальд, всего более 100 F-35, выпущенных США, не могут выполнять боевые задачи и нуждаются в усовершенствовании программного обеспечения.

    По его словам, в распоряжении ВВС США находятся 108 военных самолетов, которые требуют дорогостоящей модернизации ПО, и до этого могут использоваться только в качестве учебных.

    Главное проблемой является то, что на самолетах установлены процессы первого поколения. Журналист рассказал, что несовершенства были обнаружены в боевых блоках стандарта Block 2B, однако для применения истребителей в бою ПО нужно довести до стандарта Block 3, за что Норвегии придется заплатить несколько миллиардов крон.

    Недоумение Корсвальда вызвало то, что истребитель считается боевой машиной пятого поколения, несмотря не только на несовершенное ПО, но и конструктивные дефекты, а также невысокую надежность. Он предположил, что США стремились как можно скорее похвастаться своей разработкой, из-за чего и произошел провал проекта.

    Модернизация истребителей обойдется в сотни миллионов долларов, которых нет ни у США, ни у Норвегии, ни у других европейских партнеров, поэтому американских самолеты вызывают негатив у стран, которые их приобрели.

    Несовершенные истребители F-35 раскритиковали в Норвегии

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    Автор: Катерина Михайлиди
    #сша #норвегия #истребители #f-35
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