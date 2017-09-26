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Экономика
Минэкономразвития заявило о росте экономики России на 1,7%
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    Минэкономразвития заявило о росте экономики России на 1,7%

    17:41  26 Сентября 2017
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    Минэкономразвития заявило о росте экономики России на 1,7%

    Москва, 26 сентября. Рост ВВП России за восемь месяцев составил 1,7%, говорится в обзоре, представленном Минэкономразвития страны.

    По данным ведомства, после краткосрочного замедления в июле этого года ВВП страны в августе вновь начал расти. В МЭР отметили, что в этот месяц уровень роста экономики превысил 2%.

    «По оценке Минэкономразвития, темп роста ВВП в августе увеличился до 2,3% год к году по сравнению с 1,8% год к году в июле, рост ВВП за восемь месяцев составил 1,7% год к году», — подчеркивается в обзоре ведомства.

    Минэкономразвития заявило о росте экономики России на 1,7%

    По прогнозам Минэкономразвития, темпы прироста инвестиций во втором полугодии этого года будут меньше 4,8%.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #россия #экономика #минэкономразвития #ввп #рост
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