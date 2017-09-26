Все модели Ford через 13 лет получат электрические версии

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Вашингтон, 26 сентября. Американская автомобильная компания Ford планирует к 2020 году заменить 40% своего модельного ряда электрокарами, а к 2030 году полностью перейти на производство машин с электродвигателями. Об этом производитель объявил в своем 18-м ежегодном отчете.

В ближайшие пять лет автогигант направит на эти цели 4,5 млрд долларов и выпустит 13 новых моделей электрокаров. Кроме того, в 2020 года Ford планирует выпустить первый электромобиль класса SUV, который сможет проезжать 480 км без подзарядки.