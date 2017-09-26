Кузнецова займется судьбой двух российских детей, находящихся в Багдаде

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Москва, 26 сентября. Омбудсмен Анна Кузнецова занимается судьбой детей, которые находятся под опекой 16-летней девушки из Багдада.

«Соответствующие запросы направлены ответственным органам власти российской и иракской сторон», — заявила Кузнецова RT.

По ее словам, в аппарат уполномоченного по правам ребенка уже поступили сообщения от людей, которые предположительно являются родственниками этих детей.

После проведения мер по идентификации личностей детей и установлению родственных связей, будет решаться вопрос о возвращении несовершеннолетних на родину, добавила Кузнецова.

Ранее RT рассказывало историю 16-летней Аиши из Таджикистана, которая отправилась в Багдад вместе с двумя братьями и сестрой. По дороге в приют девушка познакомилась с россиянкой и ее двумя детьми. По пути россиянка скончалась, а Аиша взяла под опеку двух ее детей.