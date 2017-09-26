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Новости Сирии
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Общество
В Москве продают 1088-сильный электрический суперкар за 108 млн рублей
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    В Москве продают 1088-сильный электрический суперкар за 108 млн рублей

    17:42  26 Сентября 2017
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    В Москве продают 1088-сильный электрический суперкар за 108 млн рублей

    Москва, 26 сентября. Электрокар Rimac Concept One стоимостью 108 млн рублей выставили на продажу на портале Auto.ru. Компания Moscow Tesla Club уточняет, что продаваемая ею модель оснащена системой вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС»

    108 млн рублей стоит растаможенная модель 2017 года мощностью 1088 лошадиных сил. В моделях следующего года выпуска отдача увеличится до 1224 лошадиных сил.

    Батарея электрического суперкара Rimac Concept One состоит из 8450 аккумуляторных ячеек, вырабатывающих один мегаватт мощности при разгоне и поглощающих до 400 киловатт при торможении. Электрокар достигает скорости 100 км/ч за 2,5 секунды.

    «Самый быстрый электромобиль в мире. Серийная версия будет ограничена 88 экземплярами. Указана стоимость с доставкой в Москву и таможней», — утверждает автор объявления.

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    Автор: Борис Любимов
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