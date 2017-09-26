В Москве продают 1088-сильный электрический суперкар за 108 млн рублей

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Москва, 26 сентября. Электрокар Rimac Concept One стоимостью 108 млн рублей выставили на продажу на портале Auto.ru. Компания Moscow Tesla Club уточняет, что продаваемая ею модель оснащена системой вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС»

108 млн рублей стоит растаможенная модель 2017 года мощностью 1088 лошадиных сил. В моделях следующего года выпуска отдача увеличится до 1224 лошадиных сил.

Батарея электрического суперкара Rimac Concept One состоит из 8450 аккумуляторных ячеек, вырабатывающих один мегаватт мощности при разгоне и поглощающих до 400 киловатт при торможении. Электрокар достигает скорости 100 км/ч за 2,5 секунды.