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Политика
Макрон призвал Европу сформировать единый оборонный бюджет
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    Макрон призвал Европу сформировать единый оборонный бюджет

    17:39  26 Сентября 2017
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    Макрон призвал Европу сформировать единый оборонный бюджет

    Париж, 26 сентября. Французский лидер Эммануэль Макрон призвал страны ЕС к созданию общих Вооруженных сил и формированию единого оборонного бюджета.

    В начале следующего десятилетия Европа будет нуждаться в общих силах быстрого реагирования, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он отметил, что ЕС нуждается в общем оборонном бюджете, силах ГО, совместной охране границ и разработке общей доктрины силовых действий.

    Такое заявление сделала Макрон во время своего выступления перед студентами Сорбонны. Резидент Версаля также предложил партнерам по Евросоюзу принимать в армию военных из других стран. 

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    Автор: Ирина Селезнева
    #ес #макрон
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