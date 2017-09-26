Макрон призвал Европу сформировать единый оборонный бюджет

В Избранное

Париж, 26 сентября. Французский лидер Эммануэль Макрон призвал страны ЕС к созданию общих Вооруженных сил и формированию единого оборонного бюджета.

В начале следующего десятилетия Европа будет нуждаться в общих силах быстрого реагирования, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он отметил, что ЕС нуждается в общем оборонном бюджете, силах ГО, совместной охране границ и разработке общей доктрины силовых действий.

Такое заявление сделала Макрон во время своего выступления перед студентами Сорбонны. Резидент Версаля также предложил партнерам по Евросоюзу принимать в армию военных из других стран.