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Новости Сирии
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Дейр эз-Зор: один из самых известных главарей ИГ бежал из провинции
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    Дейр эз-Зор: один из самых известных главарей ИГ бежал из провинции

    17:17  26 Сентября 2017
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    Дейр эз-Зор: один из самых известных главарей ИГ бежал из провинции

    Дейр эз-Зор, 26 сентября. Один из лидеров «Исламского государства»1 бросил своих боевиков и сбежал из провинции Дейр эз-Зор.

    Сирийские военные источники получили сведения, что один из самых известных главарей террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) Мадхар аль-Рашид, известный также под именем Абу Назар Тайбе, бежал из провинции Дейр эз-Зор.

    Главарь «Халифата» бросил своих подчиненных в населенном пункте Аль-Маядин на юго-востоке провинции и скрылся. Источник не исключает, что помощь в эвакуации командиру боевиков оказали вооруженные силы США.

    Боевик скрылся на фоне приближения правительственных сил Сирии, которые поддерживают самолеты и вертолеты ВКС РФ.

    Дейр эз-Зор: один из самых известных главарей ИГ бежал из провинции

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #игил #дейр эз-зор
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