Дейр эз-Зор: один из самых известных главарей ИГ бежал из провинции
Дейр эз-Зор, 26 сентября. Один из лидеров «Исламского государства»1 бросил своих боевиков и сбежал из провинции Дейр эз-Зор.
Сирийские военные источники получили сведения, что один из самых известных главарей террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) Мадхар аль-Рашид, известный также под именем Абу Назар Тайбе, бежал из провинции Дейр эз-Зор.
Главарь «Халифата» бросил своих подчиненных в населенном пункте Аль-Маядин на юго-востоке провинции и скрылся. Источник не исключает, что помощь в эвакуации командиру боевиков оказали вооруженные силы США.
Боевик скрылся на фоне приближения правительственных сил Сирии, которые поддерживают самолеты и вертолеты ВКС РФ.
1 Организация запрещена на территории РФ.