Сирия: почему спецназ САА в одиночку зачищает восточный берег Евфрата

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Как сообщает ливанское СМИ Al-Masdar News, «Охотники на ИГИЛ» продолжают вытеснять «Исламское государство» (запрещено в РФ) из населенных пунктов, расположенных на восточном берегу Евфрата, все ближе приближаясь к районам, контролируемым курдскими вооруженными формированиями.

Накануне «Охотники на ИГИЛ» после тяжелых столкновений с боевиками ИГ2 (запрещено в РФ) сумели взять под контроль деревню Нашид. Сегодня официальный источник элитного подразделения «Охотники на ИГИЛ» в Twitter опубликовал видео, на котором запечатлены результаты зачистки от боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ) населенного пункта Хашам, где располагался нефтеперерабатывающий завод террористической организации.

Напомним, на данный момент особенно остро стоит вопрос возвращения под контроль законного сирийского правительства инфраструктуры и нефтегазовых месторождений на востоке провинции Дейр эз-Зор. На нефтяные и газовые поля в этом районе претендуют также и курдские формирования, активно поддерживаемые Соединенными Штатами Америки, которые просто так не отдадут Башару Асаду освобожденные от боевиков ИГ (запрещено в РФ) территории. Ради достижения своих целей США и поддерживаемые ими курды идут, кроме прочего, и на сговор с «Исламским государством»3 (запрещено в РФ).

Как сообщает издание Arabitoday, один из боевиков ИГ (запрещено в РФ), арестованный в Дейр эз-Зоре раскрыл серьезную информацию о сотрудничестве США с террористами через курдов. Сотрудник службы безопасности террористической организации признался в обстоятельствах, связанных с курдским присутствием на заводе Аль-Эсба и на фабрике Аль-Джафра к северу от Хашама, и об обстоятельствах сотрудничества между ИГИЛ1 (запрещено в РФ) и курдами:

«Я и моя группа получили приказ от Абу Заида (одного из эмиров «Исламского государства»), чтобы позволить курдам войти на газовый завод Коноко. А после того как курды вошли, они начали снимать все происходящее. Нам был отдан приказ не открывать огонь ни при каких обстоятельствах. А так же нам приказали уйти с этой территории. Я знаю, что курды заходили на другие объекты, а именно поля месторождения, который были под контролем ИГ (запрещено в РФ). И туда они заходили чтобы снимать на видео. Там тоже было дано задание не трогать их. Ещё у меня есть информация о том, что американцы делают все возможное, чтобы объединить ИГ (запрещено в РФ) и курдов», — рассказал на видео арестованный игиловец Мухаммад Мусса Аш Шавах.

Регулярные части сирийской армии не торопятся переходить Евфрат, чтобы начать на левом берегу полномасштабную общевойсковую операцию, что чревато переходом под контроль не дружественных центральной власти в Сирии курдских формирований стратегически и экономически важных для Башара Асада территорий.

Политолог, эксперт по Ближнему Востоку Александр Сотниченко в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) рассказал, что задача американцев — это полностью занять восточный берег Евфрата и захватить все нефтяные месторождения и инфраструктуру:

«Если это произойдет, в их руках будет находится более 80% всей сирийской нефти. Мы сейчас видим то, что они делают с курдской нефтью, то есть, фактически, она законсервирована, продавать ее некуда. Продавать ее официальному Дамаску американцы запрещают».

Эксперт считает, что, если планы американцев в Дейр эз-Зоре сбудутся, сирийский режим будет обречен на абсолютную нищету, поскольку никаких доходов, никакого реального поступления валюты у него не будет:

«И, судя по всему, это, так или иначе, закончится выборами в Сирии, которыми американцы и их союзники из стран Персидского залива постараются воспользоваться, инвестировав в них не очень большие деньги, чтобы снять режим Асада и поставить свою марионеточную фигуру. Именно на это американцы и надеются».

Однако сирийцы не спешат переправляться на другой берег:

«Это связано с тем, что у них, во-первых, не так много боеспособных подразделений. Во-вторых, многие из них, в частности, всевозможные добровольческие отряды, не хотят рисковать собой».

По словам эксперта, взятие Дейр эз-Зора показало, что сирийская армия очень мало боеспособна, добровольческие отряды — еще менее:

«И, фактически, единственным боеспособным подразделением сейчас в сирийской армии является подразделение «Охотники на ИГИЛ». Но без всякого сомнения, правительственные войска имеют возможность помочь «Охотникам», потому что в составе САА и различных добровольческих соединений находится более 200 тысяч человек. Кроме этого, по различным сведениям в Сирии находятся добровольцы, которые созданы при активной помощи Ирана».

Как объяснил наш собеседник, Иран и Соединенные Штаты Америки даже не имеют друг с другом дипломатических отношений:

«И, в целом, для Ирана насолить американцам было бы выгодно. Плюс ко всему, если курды и американцы займут весь восточный берег Евфрата, под их контроль попадет шоссе, которое связывало Дейр эз-Зор с иракской границей, городом Абу-Кемаль. То есть, если американцы полностью берут в свои руки это шоссе, то все перспективы Ирана по созданию коридора через Иран, Ирак, Сирию и Ливан становятся весьма отдаленными».

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.