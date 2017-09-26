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Сирия: почему спецназ САА в одиночку зачищает восточный берег Евфрата
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    Сирия: почему спецназ САА в одиночку зачищает восточный берег Евфрата

    18:20  26 Сентября 2017
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    Сирия: почему «Охотники на ИГИЛ» в одиночку зачищают восточный берег Евфрата

    Как сообщает ливанское СМИ Al-Masdar News, «Охотники на ИГИЛ» продолжают вытеснять «Исламское государство» (запрещено в РФ) из населенных пунктов, расположенных на восточном берегу Евфрата, все ближе приближаясь к районам, контролируемым курдскими вооруженными формированиями.

    Накануне «Охотники на ИГИЛ» после тяжелых столкновений с боевиками ИГ2 (запрещено в РФ) сумели взять под контроль деревню Нашид. Сегодня официальный источник элитного подразделения «Охотники на ИГИЛ» в Twitter опубликовал видео, на котором запечатлены результаты зачистки от боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ) населенного пункта Хашам, где располагался нефтеперерабатывающий завод террористической организации.

    Напомним, на данный момент особенно остро стоит вопрос возвращения под контроль законного сирийского правительства инфраструктуры и нефтегазовых месторождений на востоке провинции Дейр эз-Зор. На нефтяные и газовые поля в этом районе претендуют также и курдские формирования, активно поддерживаемые Соединенными Штатами Америки, которые просто так не отдадут Башару Асаду освобожденные от боевиков ИГ (запрещено в РФ) территории. Ради достижения своих целей США и поддерживаемые ими курды идут, кроме прочего, и на сговор с «Исламским государством»3 (запрещено в РФ).

    Как сообщает издание Arabitoday, один из боевиков ИГ (запрещено в РФ), арестованный в Дейр эз-Зоре раскрыл серьезную информацию о сотрудничестве США с террористами через курдов. Сотрудник службы безопасности террористической организации признался в обстоятельствах, связанных с курдским присутствием на заводе Аль-Эсба и на фабрике Аль-Джафра к северу от Хашама, и об обстоятельствах сотрудничества между ИГИЛ1 (запрещено в РФ) и курдами:

     «Я и моя группа получили приказ от Абу Заида (одного из эмиров «Исламского государства»), чтобы позволить курдам войти на газовый завод  Коноко. А после того как курды вошли, они начали снимать все происходящее. Нам был отдан приказ не открывать огонь ни при каких обстоятельствах. А так же нам приказали уйти с этой территории. Я знаю, что курды заходили на другие объекты, а именно поля месторождения, который были под контролем ИГ (запрещено в РФ). И туда они заходили чтобы снимать на видео. Там тоже было дано задание не трогать их. Ещё у меня есть информация о том, что американцы делают все возможное, чтобы объединить ИГ (запрещено в РФ) и курдов», — рассказал на видео  арестованный игиловец Мухаммад Мусса Аш Шавах.

    Сирия: почему «Охотники на ИГИЛ» в одиночку зачищают восточный берег Евфрата

    Регулярные части сирийской армии не торопятся переходить Евфрат, чтобы начать на левом берегу полномасштабную общевойсковую операцию, что чревато переходом под контроль не дружественных центральной власти в Сирии курдских формирований стратегически и экономически важных для Башара Асада территорий.

    Политолог, эксперт по Ближнему Востоку Александр Сотниченко в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) рассказал, что задача американцев — это полностью занять восточный берег Евфрата и захватить все нефтяные месторождения и инфраструктуру:

    «Если это произойдет, в их руках будет находится более 80% всей сирийской нефти. Мы сейчас видим то, что они делают с курдской нефтью, то есть, фактически, она законсервирована, продавать ее некуда. Продавать ее официальному Дамаску американцы запрещают».

    Сирия: почему «Охотники на ИГИЛ» в одиночку зачищают восточный берег Евфрата

    Эксперт считает, что, если планы американцев в Дейр эз-Зоре сбудутся, сирийский режим будет обречен на абсолютную нищету, поскольку никаких доходов, никакого реального поступления валюты у него не будет:

    «И, судя по всему, это, так или иначе, закончится выборами в Сирии, которыми  американцы и их союзники из стран Персидского залива постараются воспользоваться, инвестировав в них не очень большие деньги, чтобы снять режим Асада и поставить свою марионеточную фигуру. Именно на это американцы и надеются».

    Однако сирийцы не спешат переправляться на другой берег:

    «Это связано с тем, что у них, во-первых, не так много боеспособных подразделений. Во-вторых, многие из них, в частности, всевозможные добровольческие отряды, не хотят рисковать собой».

    Сирия: почему «Охотники на ИГИЛ» в одиночку зачищают восточный берег Евфрата

    По словам эксперта, взятие Дейр эз-Зора показало, что сирийская армия очень мало боеспособна, добровольческие отряды — еще менее:

    «И, фактически, единственным боеспособным подразделением сейчас в сирийской армии является подразделение «Охотники на ИГИЛ». Но без всякого сомнения, правительственные войска имеют возможность помочь «Охотникам», потому что в составе САА и различных добровольческих соединений находится более 200 тысяч человек. Кроме этого, по различным сведениям в Сирии находятся добровольцы, которые созданы при активной помощи Ирана».

    Как объяснил наш собеседник, Иран и Соединенные Штаты Америки даже не имеют друг с другом дипломатических отношений:

    «И, в целом, для Ирана насолить американцам было бы выгодно. Плюс ко всему, если курды и американцы займут весь восточный берег Евфрата, под их контроль попадет шоссе, которое связывало Дейр эз-Зор с иракской границей, городом Абу-Кемаль. То есть, если американцы полностью берут в свои руки это шоссе, то все перспективы Ирана по созданию коридора через Иран, Ирак, Сирию и Ливан становятся весьма отдаленными».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    3 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Никита Расторгуев
    #сша #сирия #иг #игил #курды #саа #дейр эз-зор #евфрат #sdf #ypg #охотники за игил #охотники на игил #хашам
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