Дурак с идеологией: Роман Носиков о возвращении профессора Выбегалло в Россию

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В Москве установили памятник советскому конструктору Михаилу Калашникову. Памятник изображает Михаила Тимофеевича с самым знаменитым его изобретением в руках — автоматом Калашникова. Но на барельефе по соседству скульптор Салават Щербаков зачем-то изобразил взрыв-схему другого автомата другого конструктора — немецкого StG 44 Хуго Шмайссера.

И это лишь один из скандалов, поразивших на днях российское общество.

Картинка в интернете

В случае с Калашниковым, человеком и автоматом, скульптор перепутал. Щербаков заявил, что «это рабочий момент, от которого никто не застрахован», он просто увидел не ту картинку в интернете.

В свою очередь, «Российское военно-историческое общество», которое и установило памятник, браво заявило, что таким образом им удалось опровергнуть старую сплетню о том, что АК является копией StG (Но как, если вы же сами их перепутали?!).

В конце концов, от барельефа экстренно отпилили проблемный кусок, и сейчас там дырка, символизирующая честь, компетентность и совесть РВИО.

При изучении творческого наследия скульптора Щербакова выяснилось, что он изрядно творчески наследил. Так, ранее тот же самый скульптор по предварительному сговору в составе группировки со все теми же лицами из РВИО изготовил памятник «Прощание славянки», на котором вместо винтовки Мосина у русского солдата на плече висит винтовка Маузера.

Крепко насолил интернет скульптору и военным историкам из РВИО. Он их просто преследует. И вот скажи после этого, что Сеть придумали не в ЦРУ!

Но и этого мало. Оказывается, именно эти люди установили памятник князю Владимиру Святому возле Кремля. Там равноапостольный князь стоит в шапке своего дальнего потомка — Владимира Мономаха.

Неисчислимы мерзости вражеского интернета.

Хорошо. Скульптор может чего-то не знать или «так видеть» (хотя, судя по его словам, ему просто плевать на то, что он изображает). Но уж от «Российского-то военно-исторического общество» можно требовать знание истории, не так ли? Или нельзя?

Виселица от стыда

Тем временем бывший депутат Госдумы и нынешний оппозиционер Геннадий Гудков обвинил российские власти в издевательствах над Антоном Чеховым.

«Великий русский писатель Антон Павлович Чехов наверняка не рассчитывал, что его именем назовут целый город в столичной области, — написал Гудков в своем фейсбуке. — Если помните, Чехов не был любимчиком власти, а жестко ее критиковал, высмеивал, за что неоднократно подвергался гонениям: аресту, тюремному заключению и ссылкам…»

Чехов понадобился Гудкову, чтобы изобличить пороки нынешней подмосковной жизни.

«Если бы он сегодня вдруг узнал, что подмосковный Чехов — оплот коррумпированной власти, занимающейся фальсификацией выборов и преследованиями своих политических оппонентов, он бы от стыда, мне кажется, а также осознания, что за 150 лет ничего не только не изменилось, но и даже стало хуже, точно бы повесился», — пояснил экс-депутат со свойственным ему изяществом слога.

Вот про стыд — это очень к месту.

Я понимаю, Геннадий Гудков — не ракетчик и не филолог. Но к пятидесяти годам ты же должен хоть что-то знать! Или нет? Это до какой же степени нужно ничего не хотеть знать, чтобы, будучи русским образованным человеком, не иметь даже примерного представления о биографии Антона Павловича нашего Чехова?!

Как проесть Россию

В те же примерно дни депутат Госдумы от партии КПРФ Валерий Рашкин внес проект закона о раздаче «нефтяных денег» гражданам России. Обещает аж по 10.000 рублей.

Заслушаем прямую речь депутата Рашкина:

«Этот закон не просто необходим — он перезрел. В стране кризис, экономика деградирует. Рабочие места сокращаются, зарплаты сокращаются, покупательная способность падает. А если никто не покупает — то и производство развиваться не будет. Разорвать этот замкнутый круг можно только увеличением покупательной способности. Наш законопроект направлен именно на это. Надо что-то делать, и давно. Поменьше смотреть на наши взаимоотношения с Западом и побольше заниматься жизнью внутри страны. А социальной сферой у нас никто не занимается десятилетиями…»

Валерий Федорович, будучи депутатом Думы, чиновником категории «А», принимающим общественно-важные решения, не удосужился узнать, что российская экономика растет, безработица падает и находится почти на историческом минимуме, а сумма, получаемая бюджетом от нефти и газа, практически равна расходам государственного бюджета на социальную политику. То есть вся нефтянка и газ обеспечивают именно социальность нашего государства — больницы, школы, пособия, льготы и т. д.

Это как же нужно любить страну и уважать народ, чтобы управлять ими, ничего о них не зная? Этот как же нужно думать о гражданах России, чтобы предлагать им проесть свои школы, детские сады и больницы?

Никак. Не любить и не уважать. Пренебрегать и презирать.

Из человека в обезьяну

Мой товарищ Евгений Супер, ведущий проект «Россия Вперед», из передачи в передачу удивляется — почему настоящие люди, таланты, герои России, на которых нужно равняться, которые вселяют веру в будущее страны, не пользуются вниманием отечественных СМИ? А, скажем, писатель Захар Прилепин в унисон поражается — почему это отечественные радиостанции не ротируют отличные песни про Донбасс?

Действительно, почему? У меня есть гипотеза.

Моя прабабушка говаривала: «Берегись дураков, внучек. Страшнее дурака на свете ничего нет. Настоящие злодеи — звери редкие, а дурак — он завсегда может быть. Ты только зазевался, а он уже тут. Особенно страшно, если дурак с инициативой. А уж дурак с инициативой и при должности — это совсем беда».

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Дурак безошибочно опознается по равнодушию к предмету, которым он, по идее, должен заниматься. По снисходительной фривольности к сложным и важным вещам. Дурак никогда не любит то, чему посвящает время. Он любит себя. Для него любое занятие чем-то — это способ возвеличить себя. Отгрохать что-нибудь, чтобы все увидели и поняли масштаб его личности.

Раздать бюджет или наставить бронзовых больших памятников по всей Москве. Принудить всех к патриотизму или сжечь Коперника. Раскрыть метеоритный заговор ВКС. Поставить чугунный Царь-Член на Красной площади.

В глазах дурака масштаб искупает нехватку осмысленности.

Советские писатели Аркадий и Борис Стругацкие описывали проблему следующим образом:

Так же как труд превратил обезьяну в человека, точно так же отсутствие труда в гораздо более короткие сроки превращает человека в обезьяну. Даже хуже, чем в обезьяну. <...>

Есть другие. С пустыми глазами. Достоверно знающие, с какой стороны у бутерброда масло. По-своему очень даже неглупые. По-своему немалые знатоки человеческой природы. Расчетливые и беспринципные, познавшие всю силу человеческих слабостей, умеющих любое зло обратить себе в добро и в этом неутомимые. Они тщательно выбривают свои уши и зачастую изобретают удивительные средства для уничтожения волосяного покрова. И как часто они достигают значительных высот и крупных успехов в своем основном деле - строительстве светлого будущего в одной отдельно взятой квартире и на одном отдельно взятом приусадебном участке, отгороженном от остального человечества колючей проволокой...

Дурак не способен к труду. Ум дурака — хитрость. Дурак не может сделать карьеру. Он может устроиться. Дурак не может заниматься политикой. Но он может заниматься риторикой.

Поскольку в предмете труда дурак ничего не понимает, он всегда расправляется с оппонентами и продавливает свои интересы с помощью идеологии:

— Не смотрите на меня, товарищ Хунта, царские жандармы меня не запугали, и вы меня тоже не запугаете! Разве в нашем, товарищи, духе бояться эксперимента? Конечно, товарищу Хунте, как бывшему иностранцу и работнику церкви, позволительно временами заблуждаться, но вы-то, товарищ Ойра-Ойра, и вы, Федор Симеонович, вы же простые русские люди!

— П-прекратите д-демагогию! — взорвался наконец и Федор Симеонович. — К-как вам не с-совестно нести такую чушь? К-какой я вам п-простой человек? И что это за словечко такое — п-простой? Это д-дубли у нас простые!..

Ищи его в зеркале

Устроившийся дурак — существо, опасное не только своей деятельностью. Дурак, попав на должность, начинает размножать вокруг себя себе подобных. Зачем? Да из обычной антипатии к раздражающим его людям, которые делают, как ему кажется, вид, что понимают что-то лучше него.

Дурак выживает их всеми доступными способами и приводит на их место того, кто ему симпатичен. Коллегу по разуму. И они вместе начинают бурную имитацию деятельности.

Поскольку имитировать нечто, это всегда проще и менее затратно, чем-то что-то делать. Поэтому любое настоящее ценное для общества явление обрастает дураками-имитаторами, как корабль ракушками.

Дурак выстраивает декорации, имитирующие коммунизм, патриотизм, интеллигенцию, элиту. За ними нет реального содержания. Декорации лишь заменяют собой реальные явления, имена которых они приватизируют. Они пожирают коммунизм и патриотизм, они выживают в маргинальность реальных интеллигентов.

В результате этого пораженные дураками структуры однажды просто падают, как фанерные щиты, хороня под собой и дураков, и распустивших их граждан.

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Нужно бояться дурака, не доверять дураку, постоянно следить за появлением дурака, чтобы он не произошел внезапно. Надобно искать его постоянно, повсюду и в первую очередь — в зеркале.

Вышеописанные происшествия означают, что у нас уже созданы дураками и функционируют специальные социальные лифты, которые перевозят наверх исключительно дураков. Они их развозят в исторические общества, в партии, органы власти. Поражена также медиатусовка — телевизор, радио, электронные СМИ.

Но время пока есть. Еще не поздно разломать эти лифты, пока дураки что-то такое не прикрутили к Минобороны и Росатому. Еще можно успеть.