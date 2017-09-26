Украинцев на родине оштрафовали за посещение Крыма

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Симферополь, 26 сентября. Четверо граждан Украины оштрафованы на 17 тысяч гривен (37,3 тысячи рублей) за въезд в Крым через Керченскую переправу. Об этом сообщает ряд украинских СМИ со ссылкой на Бердянский погранотряд Госпогранслужбы Украины.

Сообщается, что граждане Украины ехали из Краснодарского края в Днепропетровскую область через КПП «Чонгар». На Украину они приехали из Крыма, куда попала через пункт пропуска «Крым», который киевский власти объявили «закрытым».

В результате на украинцев был составлен административный протокол. Кроме того, их оштрафовали за нарушение Таможенного кодекса Украины.