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Политика
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Украина
Губернатор Закарпатья попрекнул Порошенко успехами СССР
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    Губернатор Закарпатья попрекнул Порошенко успехами СССР

    18:30  26 Сентября 2017
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    Москаль из Закарпатья: Порошенко напомнили об успехах СССР в языковой политике

    Киев, 26 сентября. Глава Закарпатской области Геннадий Москаль считает СССР примером по вопросу языковой политики, а новый закон президент Петра Порошенко об образовании чиновник подверг критике.

    На Украине есть населенные пункты, жители которых не говорят на украинском языке. Об этом рассказал глава Закарпатской области Геннадий Москаль. В пример чиновник привел свой регион, где проживают венгры. Школьники обучаются на украинском языке, однако старшее поколение вероятно не захочет подстраиваться под новую политику Петра Порошенко.

    «Как вы собираетесь искать учителей в венгерскоязычные школы? Кто поедет туда преподавать на украинском?» – задался вопросом губернатор.

    Напомним, что закон об «украинизации» образования предполагает переход средних и старших классов на обучение на государственном языке. Москаль подчеркнул, что до нового закона конфликте на почве языковой розни на Украине не было. Он попрекнул Порошенко, что во времена СССР языковая политика была успешной, отметив ее осторожность и продуманность.

    Москаль из Закарпатья: Порошенко напомнили об успехах СССР в языковой политике

     

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    Автор: Ирина Селезнева
    #порошенко #закон #украинизация
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