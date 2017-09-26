Австралия намерена создать национальное космическое агентство

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Канберра, 26 сентября. Австралийский сенатор Саймон Бирмингем заявил, что в Канберре планируют создать собственное космическое агентство.

Это заявление сенатор сделал на Международном конгрессе астронавтики, Бирмингем отметил, что Австралия до сих пор не имеет программы по развитию космонавтики и освоению космического пространства.

Австралийский институт космических исследований был создан порядка 30 лет назад, но не получал достаточного финансирования. Сейчас власти намерены возродить космическую программу, пишет «Ридус».

Новое агентство займется разработкой новых технологий, австралийцы рассчитывают на сотрудничество с «Роскосмосом» и NASA.