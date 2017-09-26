Принятый на Украине закон об образовании нарушает права нацменьшинств – ОП России

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Москва, 26 сентября. Принятый на Украине закон об образовании игнорирует права большей части населения страны. Так считает глава комиссии Общественной палаты России по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

«Более 80% граждан Украины и говорят, и думают на русском, а, значит, воспринимают его как родной. И принятие такого закона — это игнорирование прав большей части населения», — подчеркнула она.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, согласно которому представителям нацменьшинств запрещено учиться на родном языке в средней школе и университете.