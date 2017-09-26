Россия и Болгария обсудили транзит газа в контексте «Турецкого потока»

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Москва, 26 сентября. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и глава болгарского энергетического ведомства Теменужка Петкова обсудили поставки российского газа и его транзит через территорию Болгарии на полях заседания рабочей группы по энергетике российско-болгарской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

«Особое внимание было уделено поставкам российского газа в Болгарию и его транзита через территорию республики в контексте реализации проекта «Турецкий поток»», — говорится в сообщении пресс-службы российской корпорации.

Напомним, в августе глава Минэнерго России Александр Новак рассказал о реализации строительства газопровода «Турецкий поток», отметив, что в настоящее время уложено свыше 170 километров труб.