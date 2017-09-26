Дейр эз-Зор: опубликовано видео с российской переправы через Евфрат

В Избранное

Дейр эз-Зор, 26 сентября. Российские военные инженеры всего за двое суток возвели переправу через реку Евфрат.

Российским военным специалистам потребовалось всего двое суток, чтобы возвести переправу длиной в 210 метров, состоящую из 20 секций. Сейчас по мосту через Евфрат движутся многотонные грузовики и боевая техника Сирийской арабской армии и союзных войск.

Военные инженеры рассказали, что во время работ боевики террористических группировок вели обстрелы, линия фронта проходит от переправы всего в нескольких километрах. Строительство было закончено в кратчайшие сроки, потерь в рядах российских военнослужащих нет.