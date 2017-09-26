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Новости Сирии
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Украина
«Орбан объявляет Украине холодную войну»: в Раде отреагировали на ультиматум Венгрии
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    «Орбан объявляет Украине холодную войну»: в Раде отреагировали на ультиматум Венгрии

    17:19  26 Сентября 2017  /обновлено: 17:54  26 Сентября 2017
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    «Орбан объявляет Украине холодную войну»: в Раде отреагировали на ультиматум Венгрии

    Киев, 26 сентября. Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар прокомментировала заявление МИД Венгрии о планах перекрыть путь Украины к «европейскому будущему».

    «На самом деле, Орбан — националист, который хочет, чтобы территории на западе Украины были значительно более венгерскими, чем украинскими», — опубликовала Сюмар на своей странице в социальной сети Facebook.

    Она добавила, что считает это «плохим подходом, который называется шантаж». По словам Сюмар, украинским депутатам необходимо активнее отстаивать права сограждан в Венгрии, а заявление Орбана она считает объявлением «холодной войны»:

    «Если Орбан объявляет нам холодную войну — это его выбор и ошибка. Потому что, откровенно говоря, украинские дипломаты должны были бы активнее отстаивать права украинцев в Венгрии»

    «Орбан объявляет Украине холодную войну»: в Раде отреагировали на ультиматум Венгрии

    Ранее на Украине подписали новый закон об образовании, который сокращает возможность обучения на языках национальных меньшинств, передает «Газета.Ru». В ответ на это МИД Венгрии пообещал заблокировать закон об ассоциации Украины и ЕС. Сам закон венгерские власти посчитали «позорным». Власти Венгрии также огласили свой ультиматум — они будут блокировать все нужные Украине темы и инициативы на международных собраниях и саммитах.

    Согласно новому украинскому закону, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса школьники будут изучать все предметы на украинском, а язык нацменьшинств введут как отдельную дисциплину. С 2020 году образование на Украине будет только украиноязычным.

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    Автор: Дима Оленин
    #украина #венгрия
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