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МЧС открыло горячую линию после аварии с участием паломников на Кубани
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    МЧС открыло горячую линию после аварии с участием паломников на Кубани

    17:24  26 Сентября 2017
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    МЧС открыло горячую линию после аварии с участием паломников на Кубани

    Краснодар, 26 сентября. Более 50 звонков поступили на горячую линию МЧС РФ после аварии на Кубани с участием автобуса с паломниками, сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

    В главном управлении МЧС РФ по Краснодарскому краю, где произошла жуткая авария, организована горячая линия, на которую могут позвонить родственники и знакомые пострадавших в ДТП.

    «На звонки отвечают психологи и сотрудники отдела кадров главного управления», — пояснили в ведомстве.

    МЧС открыло горячую линию после аварии с участием паломников на Кубани

    Отмечается, что на горячую линию уже поступили более 50 звонков. В ликвидации последствий аварии задействованы более 90 человек.

    Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало список погибших.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #дтп #кубань #автобус #мчс рф #паломники #горячая линия
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