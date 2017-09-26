МЧС открыло горячую линию после аварии с участием паломников на Кубани

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Краснодар, 26 сентября. Более 50 звонков поступили на горячую линию МЧС РФ после аварии на Кубани с участием автобуса с паломниками, сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

В главном управлении МЧС РФ по Краснодарскому краю, где произошла жуткая авария, организована горячая линия, на которую могут позвонить родственники и знакомые пострадавших в ДТП.

«На звонки отвечают психологи и сотрудники отдела кадров главного управления», — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что на горячую линию уже поступили более 50 звонков. В ликвидации последствий аварии задействованы более 90 человек.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало список погибших.