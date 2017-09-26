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Украина
Миссия невозможна: пока существует Украина, миротворцев в Донбассе не будет
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    Миссия невозможна: пока существует Украина, миротворцев в Донбассе не будет

    17:04  26 Сентября 2017
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    Миссия невозможна: пока существует Украина, миротворцев в Донбассе не будет

    Международное сообщество не оставляет попыток урегулировать конфликт на юго-востоке Украины. В начале осени президент России Владимир Путин поручил МИД внести в Совет Безопасности ООН резолюцию о размещении международных миротворческих сил в Донбассе. 26 сентября президент Украины Петр Порошенко заявил о невозможности участия России в миротворческой миссии. По мнению украинского президента, Москва является «стороной конфликта».

    «Россия — агрессор. У нас нет дискуссий по этому поводу», — заявил Порошенко.

    Какие инструменты могло бы использовать международное сообщество для урегулирования в Донбассе? И каковы перспективы киевских властей в свете растущего социального недовольства на Украине? Об этом корреспондент Федерального агентства новостей поговорил с украинским политологом Владимиром Корниловым.

    Равноправие сторон

    — Петр Порошенко заявил, что участие Москвы в миротворческой миссии на юго-востоке Украины «абсолютно невозможно», потому что Россия якобы присоединилась к одной из сторон конфликта. Прислушается ли международное сообщество к этой позиции Киева?

    Миссия невозможна: пока существует Украина, миротворцев в Донбассе не будет

    — При формировании миротворческой миссии ООН обычно учитывается мнение государства, на территории которого проводится эта миссия. Вот и в случае с Донбассом необходимо прислушиваться к мнению обеих сторон конфликта. Нельзя забывать, что одной из них являются республики Донбасса. Мнение Порошенко и мнение ДНР и ЛНР абсолютно равнозначно.

    — И как же может выглядеть миссия по итогам обоюдных договоренностей?

    — Думаю, в конечном итоге миссия будет все равно невозможна, потому что стороны не договорятся о составе ее участников. Во всяком случае, пока существует Украина и пока она претендует на эти территории. Это «пока» — весьма существенный фактор.

    Читайте также: Он все-таки вернулся: итоги североамериканского турне Петра Порошенко

    Канцлер держит курс

    — Тем временем политическая обстановка в мире меняется. В США вот уже более полугода президентское кресло занимает Дональд Трамп. Только что прошли выборы в Германии, и расклад сил в Бундестаге стал иным. Как эти изменения могут сказаться на настроениях «Нормандской четверки»?

    — Как вы знаете, Соединенные Штаты не принимают непосредственного участия в работе нормандского формата. По идее, кто бы ни был сегодня президентом США, это не должно влиять на происходящее. Но там появился «буфер» — я говорю о Курте Волкере. Он пытается постоянно генерировать какие-то заявления. Ну, и пусть генерирует себе. Пока это никак не повлияло на мирный процесс.

    Миссия невозможна: пока существует Украина, миротворцев в Донбассе не будет

    — А что касается ФРГ?..

    — Насколько мне известно, канцлер пока останется прежним. Значит, внешняя политика Германии и дальше будет зависеть от Ангелы Меркель. Поэтому, я полагаю, вряд ли стоит ждать серьезных изменений в позиции Берлина по Украине. Да, кое-что будет зависеть и от министра иностранных дел ФРГ. Но кто займет эту должность, вам пока не скажет никто даже в Германии.

    Читайте также: Европейский МММ: выборы в Германии и победа Меркель в контексте Большой игры

    Год сурка

    — Возможны ли на самой Украине социальные протесты в ближайшем будущем?

    — Возможны. И этой осенью, и зимой. Это будет зависеть от ряда субъективных обстоятельств. В общем-то, протесты уже начались, если вы заметили.

    — По вашему мнению, что же в итоге ждет украинскую власть?

    Миссия невозможна: пока существует Украина, миротворцев в Донбассе не будет

    — Что ждет саму эту власть, будет зависеть от того, как она будет действовать. Пока можно констатировать, что действует она беззубо. Поэтому, может быть, ее и сметут.

    — То есть в Киеве может повториться сценарий силового свержения власти, как это произошло в 2014 году?

    — Да. Сейчас на Украине все возможно.

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    Автор: Вениамин Ветохин
    #меркель #днр #всу #донбасс #украина #порошенко #лнр #трамп #миротворцы оон
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