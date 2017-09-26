Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Общество
«ВИМ-Авиа» отменила все рейсы из Петербурга на неопределенный срок
Новости Сирии
Сирия: бомбардировщики ВКС РФ нанесли удары по террористам в Дейр эз-Зоре и Идлибе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: бомбардировщики ВКС РФ нанесли удары по террористам в Дейр эз-Зоре и Идлибе

    16:31  26 Сентября 2017  /обновлено: 16:49  26 Сентября 2017
    144

    Сирия: бомбардировщики ВКС РФ нанесли удары по террористам в Дейр эз-Зоре и Идлибе

    Москва, 26 сентября. Стратегические ракетоносцы ВКС РФ Ту-95МС нанесли удары по террористам в сирийских провинциях Дейр эз-Зор и Идлиб, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

    Бомбардировщики Ту-95 вылетели с российского аэродрома «Энгельс», совершив перелет над территориями Ирака и Ирана, отметили в военном ведомстве России. Военное прикрытие обеспечивали истребители Су-30 и Су-35, которые базируются на сирийском аэродроме «Хмеймим».

    «Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС нанесли удары крылатыми ракетами по объектам международных террористических группировок в Сирии», — констатировал Конашенков.

    Он отметил, что ВКС РФ нанесли удары в Дейр эз-Зоре и Идлибе по наиболее важным объектам запрещенных в России террористических группировок «Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ) и «Джебхат ан-Нусра»2, которые выявила разведка.

    Сирия: бомбардировщики ВКС РФ нанесли удары по террористам в Дейр эз-Зоре и Идлибе

    Атака по боевикам была нанесена в интересах поддержки наступления армии Сирии для разгрома последнего плацдарма террористов.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Катерина Тимошенская
    #сирия #вкс рф #дейр эз-зор #идлиб #удары
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 102159

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29363

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42709

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        22657

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8727
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Украинские гастарбайтеры умеют только мыть и носить: утечка мозгов Украине не грозит

        Украинские гастарбайтеры умеют только мыть и носить: утечка мозгов Украине не грозит

        14:51   26 Сентября 2017
        343
        Путин уволил Шанцева с поста главы Нижегородской области

        Путин уволил Шанцева с поста главы Нижегородской области

        13:47   26 Сентября 2017
        516
        МИД РФ прокомментировал планы США ограничить полеты военной авиации

        МИД РФ прокомментировал планы США ограничить полеты военной авиации

        12:07   26 Сентября 2017
        1898
        Сирия: Минобороны РФ опубликовало видео ударов ВКС РФ по технике ИГ в провинции Идлиб

        Сирия: Минобороны РФ опубликовало видео ударов ВКС РФ по технике ИГ в провинции Идлиб

        7:35   26 Сентября 2017
        1009