Сирия: бомбардировщики ВКС РФ нанесли удары по террористам в Дейр эз-Зоре и Идлибе

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Москва, 26 сентября. Стратегические ракетоносцы ВКС РФ Ту-95МС нанесли удары по террористам в сирийских провинциях Дейр эз-Зор и Идлиб, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Бомбардировщики Ту-95 вылетели с российского аэродрома «Энгельс», совершив перелет над территориями Ирака и Ирана, отметили в военном ведомстве России. Военное прикрытие обеспечивали истребители Су-30 и Су-35, которые базируются на сирийском аэродроме «Хмеймим».

«Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС нанесли удары крылатыми ракетами по объектам международных террористических группировок в Сирии», — констатировал Конашенков.

Он отметил, что ВКС РФ нанесли удары в Дейр эз-Зоре и Идлибе по наиболее важным объектам запрещенных в России террористических группировок «Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ) и «Джебхат ан-Нусра»2, которые выявила разведка.

Атака по боевикам была нанесена в интересах поддержки наступления армии Сирии для разгрома последнего плацдарма террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.