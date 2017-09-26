Ростуризм насчитал 39 тысяч оказавшихся за рубежом пассажиров «ВИМ-Авиа»

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Москва, 26 сентября. Почти 39 тысяч пассажиров «ВИМ-Авиа» на данный момент находятся за рубежом, заявил глава Ростуризма Олег Сафонов.

«Сейчас за рубежом находятся 38 тысяч 915 человек, в основном, в Турецкой республике», — констатировал Сафонов.

Он обратил внимание, что для их возвращения будут задействованы возможности «ВИМ-Авиа», а также средства других авиакомпаний.

Глава Ростуризма уточнил, что возврат туристов на родину не будет осуществляться за счет туроператоров. Он при этом признал, что туристам следует готовиться к тому, что их отпуск будет испорчен. Сафонов объяснил это закрытием чартерной программы.