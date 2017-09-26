Ростуризм насчитал 39 тысяч оказавшихся за рубежом пассажиров «ВИМ-Авиа»
Москва, 26 сентября. Почти 39 тысяч пассажиров «ВИМ-Авиа» на данный момент находятся за рубежом, заявил глава Ростуризма Олег Сафонов.
«Сейчас за рубежом находятся 38 тысяч 915 человек, в основном, в Турецкой республике», — констатировал Сафонов.
Он обратил внимание, что для их возвращения будут задействованы возможности «ВИМ-Авиа», а также средства других авиакомпаний.
Глава Ростуризма уточнил, что возврат туристов на родину не будет осуществляться за счет туроператоров. Он при этом признал, что туристам следует готовиться к тому, что их отпуск будет испорчен. Сафонов объяснил это закрытием чартерной программы.
«Туристы, которые не улетели, могут обратиться в суд, — посоветовал он. — Они имеют право требовать компенсации у авиакомпании».