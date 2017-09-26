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Новости Сирии
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Россия
Ростуризм насчитал 39 тысяч оказавшихся за рубежом пассажиров «ВИМ-Авиа»
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    Ростуризм насчитал 39 тысяч оказавшихся за рубежом пассажиров «ВИМ-Авиа»

    17:02  26 Сентября 2017
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    Ростуризм насчитал 39 тысяч оказавшихся за рубежом пассажиров «ВИМ-Авиа»

    Москва, 26 сентября. Почти 39 тысяч пассажиров «ВИМ-Авиа» на данный момент находятся за рубежом, заявил глава Ростуризма Олег Сафонов.

    «Сейчас за рубежом находятся 38 тысяч 915 человек, в основном, в Турецкой республике», — констатировал Сафонов.

    Он обратил внимание, что для их возвращения будут задействованы возможности «ВИМ-Авиа», а также средства других авиакомпаний.

    Ростуризм насчитал 39 тысяч оказавшихся за рубежом пассажиров «ВИМ-Авиа»

    Глава Ростуризма уточнил, что возврат туристов на родину не будет осуществляться за счет туроператоров. Он при этом признал, что туристам следует готовиться к тому, что их отпуск будет испорчен. Сафонов объяснил это закрытием чартерной программы.

    «Туристы, которые не улетели, могут обратиться в суд, — посоветовал он. — Они имеют право требовать компенсации у авиакомпании».

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #ростуризм #сафонов #пассажиры #вим-авиа
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