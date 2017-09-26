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Lada Vesta вошла в топ-100 самых продаваемых авто в Европе
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    Lada Vesta вошла в топ-100 самых продаваемых авто в Европе

    16:20  26 Сентября 2017
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    Lada Vesta вошла в топ-100 самых продаваемых авто в Европе

    Москва, 26 сентября. Российский седан Lada Vesta по итогам восьми месяцев 2017 года поднялся сразу на 27 позиций в рейтинге продаж среди европейских стран. 

    С показателем в 48 тысяч 378 реализованных авто Vesta расположилась на 76 месте топа. Таким образом, рост реализации седана составил почти 46%. Эксперты полагают, что у него есть все шансы занять достойные позиции в списке самых перспективных автомобилей, представленных на континентальном рынке.

    Отметим, что в рейтинге оказалась и Lada Granta. Она заняла 64 место с 59 тыс. 424 проданными авто. 
    Первую строчку рейтинга вот уже 43 года подряд занимает Volkswagen Golf. 
     

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    Автор: Алексей Громов
    #lada vesta #рейтинг #европа #продажа #топ
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