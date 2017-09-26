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Кэмерон приступил к съемкам второй части «Аватара»
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    Кэмерон приступил к съемкам второй части «Аватара»

    16:36  26 Сентября 2017
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    Кэмерон приступил к съемкам второй части «Аватара»

    Лос-Анджелес, 26 сентября. Голливудский режиссер Джеймс Кэмерон начал съемки сиквела «Аватара».

    По информации Deadline, режиссер собирается последовательно работать над второй, третьей, четвертой и пятой частями франшизы. Общий бюджет фильмов превышает миллиард долларов.

    Премьера второй части «Аватара» ожидается 18 декабря 2020 года. Третья часть выйдет в декабре 2021, четвертый и пятые фильмы хотят выпустить в 2024 и 2025 годах соответственно.

    Франшиза «Аватара» Джеймса Кэмерона станет самым дорогостоящим проектом в истории кино.

    Напомним, что первый фильм вышел на экраны в 2009 году. Картина получила три премии «Оскар», в том числе за операторскую работу, декорации и визуальные эффекты. Фильм считается самой коммерчески успешной картиной в истории. При бюджете в 237 млн долларов «Аватар» собрал почти 3 млрд долларов во всем мире.

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    Автор: Дима Оленин
    #кэмерон #аватар
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