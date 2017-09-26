Кэмерон приступил к съемкам второй части «Аватара»

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Лос-Анджелес, 26 сентября. Голливудский режиссер Джеймс Кэмерон начал съемки сиквела «Аватара».

По информации Deadline, режиссер собирается последовательно работать над второй, третьей, четвертой и пятой частями франшизы. Общий бюджет фильмов превышает миллиард долларов.

Премьера второй части «Аватара» ожидается 18 декабря 2020 года. Третья часть выйдет в декабре 2021, четвертый и пятые фильмы хотят выпустить в 2024 и 2025 годах соответственно.

‘Avatar’ Starts Production Today On Four Consecutive Sequels At Over $1 Billion Budget https://t.co/E9HhXOBmhd pic.twitter.com/LnziAGbxZQ — Deadline Hollywood (@DEADLINE) September 25, 2017

Франшиза «Аватара» Джеймса Кэмерона станет самым дорогостоящим проектом в истории кино.

Напомним, что первый фильм вышел на экраны в 2009 году. Картина получила три премии «Оскар», в том числе за операторскую работу, декорации и визуальные эффекты. Фильм считается самой коммерчески успешной картиной в истории. При бюджете в 237 млн долларов «Аватар» собрал почти 3 млрд долларов во всем мире.