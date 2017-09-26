Новости Украины: Порошенко испортил себе день рождения, скандал из-за закона об образовании

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Новости Украины, 26 сентября. Петр Порошенко сделал себе неудачный подарок на день рождения. Венгрия закрыла перед Украиной дверь в Европу. Кремль, Госдума и Совфед против ущемления русских на Украине. В МИД РФ предупредили, чем чреваты поставки Киеву летального оружия из США.

День рожденья — грустный праздник

26 сентября у президента Украины Петра Порошенко день рождения. Ему исполнилось 52 года. И, вместо того, чтобы отметить этот день какими-нибудь добрыми или хотя бы полезными для родной страны делами, украинский президент накануне все-таки подписал скандальный закон «Об образовании», ранее принятый Верховной радой и значительно ограничивающий права национальных меньшинств на обучение на родном языке.

Чем принятие этого закона чревато для Украины в целом и для Петра Порошенко лично, расскажем позже, а пока о том, как семья поздравила украинского президента с днем рождения.

Семейное поздравление, которое было утром опубликовано на странице «Фонд Порошенко» в Facebook, сделано в виде стилизованного выпуска новостей, в котором нарядная и красивая первая леди Украины — Марина Порошенко — в прелестном то ли кремовом, то ли розоватом платье с изысканными украшениями выступает в роли ведущей. В своей поздравительной речи она упоминает о многочисленных (с точки зрения пиар-службы, написавшей ей текст) достижениях и победах президента Украины. Впрочем, с этими панегириками явно не согласятся не только жители Донбасса, но и рядовые украинцы, страдающие от экономических неурядиц, политических бурь и скандалов.

Венгрия закрыла перед Украиной двери Европы

Это произошло из-за скандального закона «Об образовании», ограничивающего возможности обучения на языках национальных меньшинств, к которым на Украине относятся в том числе венгры.

С резкой критикой в адрес Петра Порошенко за то, что он все-таки подписал этот закон, выступил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«До сих пор Петр Порошенко говорил о европейской Украине. Но буквально с этого момента он может об этом забыть, учитывая, что Венгрия будет блокировать в международных организациях, особенно в ЕС все выгодные для Украины инициативы», — заявил Сийярто, подчеркнув, что в будущем Киев обязательно сам пострадает из-за этого закона.

«Газета.ру» напоминает, что в начале сентября закон «Об образовании» был одобрен Верховной радой, и все ждали, что Петр Порошенко все-таки наложит на документ вето. Тем не менее украинский президент 25 сентября подписал скандальный закон, в частности предусматривающий полный отказ от преподавания на любых языках, кроме украинского, до 2020 года.

Кремль, Госдума и Совфед против ущемления русскоязычных граждан Украины

Подписанный Петром Порошенко «Закон об образовании» вызывает озабоченность у соседей Украины, в том числе у России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы знаем, что многие положения этого закона вызывают очень жесткую реакцию у целого ряда соседей Украины, — заявил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. — Безусловно, [у России] также есть озабоченность. Мы не считаем ряд положений этого закона современными и удачными».

Заявление в связи с подписанием Петром Порошенко «Закона об образовании» могут также принять в ближайшее время Госдума и Совфед. Об этом заявил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ).

«Эти заявления, возможно, будут приняты синхронно», — заявил вице-спикер Госдумы.

По словам Мельникова, в Госдуме понимают, что реформа образования на Украине направлена прежде всего на уничтожение остатков обучения на русском языке и имеет своей целью полную ассимиляцию русского населения Украины.

«Продолжая прежнюю линию в языковом вопросе, украинские власти вновь провоцируют ситуацию и воссоздают причины, ставшие отправной точкой для развития конфликта, а затем и гражданской войны на востоке Украины», — говорится в заявлении нижней палаты российского парламента.

В МИД РФ предупредили Киев об опасности летального американского оружия

Поставки летального американского оружия на Украину грозят серьезным обострением ситуации в Донбассе. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.