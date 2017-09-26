Новости Украины: Порошенко испортил себе день рождения, скандал из-за закона об образовании
Новости Украины, 26 сентября. Петр Порошенко сделал себе неудачный подарок на день рождения. Венгрия закрыла перед Украиной дверь в Европу. Кремль, Госдума и Совфед против ущемления русских на Украине. В МИД РФ предупредили, чем чреваты поставки Киеву летального оружия из США.
День рожденья — грустный праздник
26 сентября у президента Украины Петра Порошенко день рождения. Ему исполнилось 52 года. И, вместо того, чтобы отметить этот день какими-нибудь добрыми или хотя бы полезными для родной страны делами, украинский президент накануне все-таки подписал скандальный закон «Об образовании», ранее принятый Верховной радой и значительно ограничивающий права национальных меньшинств на обучение на родном языке.
Чем принятие этого закона чревато для Украины в целом и для Петра Порошенко лично, расскажем позже, а пока о том, как семья поздравила украинского президента с днем рождения.
Семейное поздравление, которое было утром опубликовано на странице «Фонд Порошенко» в Facebook, сделано в виде стилизованного выпуска новостей, в котором нарядная и красивая первая леди Украины — Марина Порошенко — в прелестном то ли кремовом, то ли розоватом платье с изысканными украшениями выступает в роли ведущей. В своей поздравительной речи она упоминает о многочисленных (с точки зрения пиар-службы, написавшей ей текст) достижениях и победах президента Украины. Впрочем, с этими панегириками явно не согласятся не только жители Донбасса, но и рядовые украинцы, страдающие от экономических неурядиц, политических бурь и скандалов.
Венгрия закрыла перед Украиной двери Европы
Это произошло из-за скандального закона «Об образовании», ограничивающего возможности обучения на языках национальных меньшинств, к которым на Украине относятся в том числе венгры.
С резкой критикой в адрес Петра Порошенко за то, что он все-таки подписал этот закон, выступил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
«До сих пор Петр Порошенко говорил о европейской Украине. Но буквально с этого момента он может об этом забыть, учитывая, что Венгрия будет блокировать в международных организациях, особенно в ЕС все выгодные для Украины инициативы», — заявил Сийярто, подчеркнув, что в будущем Киев обязательно сам пострадает из-за этого закона.
«Газета.ру» напоминает, что в начале сентября закон «Об образовании» был одобрен Верховной радой, и все ждали, что Петр Порошенко все-таки наложит на документ вето. Тем не менее украинский президент 25 сентября подписал скандальный закон, в частности предусматривающий полный отказ от преподавания на любых языках, кроме украинского, до 2020 года.
Кремль, Госдума и Совфед против ущемления русскоязычных граждан Украины
Подписанный Петром Порошенко «Закон об образовании» вызывает озабоченность у соседей Украины, в том числе у России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы знаем, что многие положения этого закона вызывают очень жесткую реакцию у целого ряда соседей Украины, — заявил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. — Безусловно, [у России] также есть озабоченность. Мы не считаем ряд положений этого закона современными и удачными».
Заявление в связи с подписанием Петром Порошенко «Закона об образовании» могут также принять в ближайшее время Госдума и Совфед. Об этом заявил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ).
«Эти заявления, возможно, будут приняты синхронно», — заявил вице-спикер Госдумы.
По словам Мельникова, в Госдуме понимают, что реформа образования на Украине направлена прежде всего на уничтожение остатков обучения на русском языке и имеет своей целью полную ассимиляцию русского населения Украины.
«Продолжая прежнюю линию в языковом вопросе, украинские власти вновь провоцируют ситуацию и воссоздают причины, ставшие отправной точкой для развития конфликта, а затем и гражданской войны на востоке Украины», — говорится в заявлении нижней палаты российского парламента.
В МИД РФ предупредили Киев об опасности летального американского оружия
Поставки летального американского оружия на Украину грозят серьезным обострением ситуации в Донбассе. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.
«Такое решение однозначно будет попыткой подлить масла в огонь, — заявил Ульянов на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня». — Если политика США изменится на этом направлении, то, конечно, это может грозить серьезным обострением ситуации. Ничего такого не происходит на Украине сейчас, что диктовало бы хоть малейшую необходимость столь опасных шагов».