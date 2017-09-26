США до сих пор не объяснили, с кем борются в Сирии — Минобороны РФ

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Москва, 26 сентября. Россия до сих пор не получила ответ на вопрос, с кем и против кого борется в Сирийской республике американский спецназ. Об этом сообщили в министерстве обороны Российской Федерации.

По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, на снимках опорных пунктов боевиков ИГ, занятых спецподразделениями американской армии, нет следов боевых столкновений, отсутствуют воронки от разрыва авиационных и артиллерийских боеприпасов, а также элементарная охрана.

Как отметил генерал-майор, «всё это вызывает вопросы: с кем и против кого борется в Сирии американский спецназ», учитывая двухлетний боевой опыт, полученный действующими в тылу боевиков ИГ1 военными российских сил специальных операций.

​«Аргументированных разъяснений по данному вопросу мы пока не получили», — констатировал Конашенков.

«Исламское государство»2 (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.