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Новости Сирии
США до сих пор не объяснили, с кем борются в Сирии — Минобороны РФ
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    США до сих пор не объяснили, с кем борются в Сирии — Минобороны РФ

    16:32  26 Сентября 2017  /обновлено: 16:52  26 Сентября 2017
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    США до сих пор не объяснили, с кем борются в Сирии — Минобороны РФ

    Москва, 26 сентября. Россия до сих пор не получила ответ на вопрос, с кем и против кого борется в Сирийской республике американский спецназ. Об этом сообщили в министерстве обороны Российской Федерации.

    По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, на снимках опорных пунктов боевиков ИГ, занятых спецподразделениями американской армии, нет следов боевых столкновений, отсутствуют воронки от разрыва авиационных и артиллерийских боеприпасов, а также элементарная охрана.

    Как отметил генерал-майор, «всё это вызывает вопросы: с кем и против кого борется в Сирии американский спецназ», учитывая двухлетний боевой опыт, полученный действующими в тылу боевиков ИГ1 военными российских сил специальных операций.

    ​«Аргументированных разъяснений по данному вопросу мы пока не получили», — констатировал Конашенков.

    «Исламское государство»2 (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #сирия
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