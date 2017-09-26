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Новости Сирии
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Политика
Литва обвинила Россию в отработке вариантов нападения на страны Балтии
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    Литва обвинила Россию в отработке вариантов нападения на страны Балтии

    18:19  26 Сентября 2017
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    Литва обвинила Россию в отработке вариантов нападения на страны Балтии

    Вильнюс, 26 сентября. Глава Минобороны Литвы Раймундас Кароблис обвинил Россию в отработке вариантов нападения на страны Балтии во время стратегических учений  «Запад-2017».

    Во время проведения белорусско-российских учений «Запад-2017» «осуществлялась симуляция нападения России на все балтийские страны», заявил глава Минобороны Литвы во время встречи с журналистами. По словам Раймундаса Кароблиса, Белоруссия и Россия отрабатывали действия против НАТО. Министр добавил, что маневры не соответствовали заявленной по ним информации и Россия «остается вызовом для НАТО».

    Стратегические учения прошли с 14 по 20 сентября на 9 полигонах, на них были приглашены международные наблюдатели. На дипломатическом и оборонном уровнях Россия проинформировала НАТО об учениях. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва отвергает обвинения в «недостаточной открытости» маневров. 

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    Автор: Ирина Селезнева
    #литва #запад-2017
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