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Премьер Лаоса пригласил Медведева посетить его страну
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    Премьер Лаоса пригласил Медведева посетить его страну

    16:56  26 Сентября 2017
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    Премьер Лаоса пригласил Медведева посетить его страну

    Москва, 26 сентября. Глава правительства Лаоса Тхонглун Сисулит пригласил российского премьер-министра Дмитрия Медведева посетить его страну.

    Премьер-министр России Дмитрий Медведев принял в Москве лаосского коллегу Тхонглуна Сисулита. По итогам переговоров главы правительства сделали совместное заявление. Сисулит пригласил Медведева посетить Лаос с рабочим визитом в «любое удобное время».

    Ранее сообщалось, что Медведев распорядился вывести из состава попечительского совета Фонда кино российского режиссера Никиту Михалкова. Соответствующее решение подписано премьером

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    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #медведев
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