Дейр эз-Зор: САА при поддержке ВКС РФ освободила от ИГИЛ город Аль-Нашид

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Дейр эз-Зор, 26 сентября. Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ наступают на позиции «Исламского государства»1 на восточном берегу Евфрата.

Арабское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило, что Сирийской арабской армии удалось продвинуться в наступлении по восточному берегу Евфрата после того, как российские военные обеспечили переправу через водную преграду.

При воздушной поддержке российской авиации сирийская армия зачистила от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) населенный пункт Аль-Нашид. Отмечается, что сопротивление исламистов было незначительным, террористы были вынуждены отступить дальше на восток.

1 Организация запрещена на территории РФ.