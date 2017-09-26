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Дейр эз-Зор: САА при поддержке ВКС РФ освободила от ИГИЛ город Аль-Нашид
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    Дейр эз-Зор: САА при поддержке ВКС РФ освободила от ИГИЛ город Аль-Нашид

    16:34  26 Сентября 2017
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    Дейр эз-Зор: САА при поддержке ВКС РФ освободила от ИГИЛ город Аль-Нашид

    Дейр эз-Зор, 26 сентября. Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ наступают на позиции «Исламского государства»1 на восточном берегу Евфрата.

    Арабское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило, что Сирийской арабской армии удалось продвинуться в наступлении по восточному берегу Евфрата после того, как российские военные обеспечили переправу через водную преграду.

    При воздушной поддержке российской авиации сирийская армия зачистила от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) населенный пункт Аль-Нашид. Отмечается, что сопротивление исламистов было незначительным, террористы были вынуждены отступить дальше на восток.

    Дейр эз-Зор: САА при поддержке ВКС РФ освободила от ИГИЛ город Аль-Нашид

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #вкс рф #саа #аль-нашид
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