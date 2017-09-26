Крупнейший алмаз в мире продали «со скидкой»

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Москва, 26 сентября. Крупнейший в мире необработанный алмаз весом 1109 карат был продан британской компании Graff Diamonds за 53 млн долларов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Алмаз «Леседи ла Рона» (переводится как «Наша надежда») обнаружили два года назад на руднике Карове в Ботсване. Неограненный камень размером с теннисный мяч продала компания Lucara Diamond. Новый владелец крупнейшего в мире алмаза, британский магнат Лоуренс Графф пообещал проявить максимальную осторожность при его огранке.

Известно, что алмаз в июне 2016 года выставляли на торги с минимальной ценой выкупа в $70 млн, однако этот порог тогда не был преодолен.