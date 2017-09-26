Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Общество
«ВИМ-Авиа» отменила все рейсы из Петербурга на неопределенный срок
Общество
Крупнейший алмаз в мире продали «со скидкой»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Крупнейший алмаз в мире продали «со скидкой»

    16:21  26 Сентября 2017  /обновлено: 16:54  26 Сентября 2017
    37

    Крупнейший алмаз в мире продали «со скидкой»

    Москва, 26 сентября. Крупнейший в мире необработанный алмаз весом 1109 карат был продан британской компании Graff Diamonds за 53 млн долларов. Об этом сообщает агентство Reuters.

    Алмаз «Леседи ла Рона» (переводится как «Наша надежда») обнаружили два года назад на руднике Карове в Ботсване. Неограненный камень размером с теннисный мяч продала компания Lucara Diamond. Новый владелец крупнейшего в мире алмаза, британский магнат Лоуренс Графф пообещал проявить максимальную осторожность при его огранке.

    Крупнейший алмаз в мире продали «со скидкой»

    Известно, что алмаз в июне 2016 года выставляли на торги с минимальной ценой выкупа в $70 млн, однако этот порог тогда не был преодолен.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Борис Любимов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 102159

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29363

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42709

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        22657

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8727
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Украинские гастарбайтеры умеют только мыть и носить: утечка мозгов Украине не грозит

        Украинские гастарбайтеры умеют только мыть и носить: утечка мозгов Украине не грозит

        14:51   26 Сентября 2017
        337
        Путин уволил Шанцева с поста главы Нижегородской области

        Путин уволил Шанцева с поста главы Нижегородской области

        13:47   26 Сентября 2017
        513
        МИД РФ прокомментировал планы США ограничить полеты военной авиации

        МИД РФ прокомментировал планы США ограничить полеты военной авиации

        12:07   26 Сентября 2017
        1894
        Сирия: Минобороны РФ опубликовало видео ударов ВКС РФ по технике ИГ в провинции Идлиб

        Сирия: Минобороны РФ опубликовало видео ударов ВКС РФ по технике ИГ в провинции Идлиб

        7:35   26 Сентября 2017
        1006