Дейр эз-Зор: несовершеннолетний смертник ИГИЛ атаковал позиции САА

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Дейр эз-Зор, 26 сентября. Несовершеннолетние смертники из отрядов «Львята Халифата» пытаются изменить ситуацию в западной части провинции Дейр эз-Зор.

Информационный портал «Аль-Масдар» сообщил со ссылкой на подконтрольное игиловцам агентство, что боевики террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) попытались атаковать укрепление сирийской армии при помощи ребенка-смертника на заминированном автомобиле. Атака произошла около Хумимы, расположенной на границе провинций Хомс и Дейр эз-Зор. Командование САА не подтверждает факта атаки смертника.

Отмечается, что боевики пытаются помешать авиационным налетам сирийской авиации и атакуют самолеты ВВС САР из 23-миллиметровых зенитных установок. Подобные инциденты были отмечены в провинции Хомс и Хама около населенного пункта Латамина.

Rebels trying to shot down Warplane over #alLatamenah, several airstrikes as well

North #Hama cs #Syria SEP 26 pic.twitter.com/fLbrbqGAxd — AEJ خليل ้้้้้็็็็???? (@AEJKhalil) September 26, 2017

1 Организация запрещена на территории РФ.