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Дейр эз-Зор: несовершеннолетний смертник ИГИЛ атаковал позиции САА
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    Дейр эз-Зор: несовершеннолетний смертник ИГИЛ атаковал позиции САА

    16:06  26 Сентября 2017
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    Дейр эз-Зор: несовершеннолетний смертник ИГИЛ атаковал позиции САА

    Дейр эз-Зор, 26 сентября. Несовершеннолетние смертники из отрядов «Львята Халифата» пытаются изменить ситуацию в западной части провинции Дейр эз-Зор.

    Информационный портал «Аль-Масдар» сообщил со ссылкой на подконтрольное игиловцам агентство, что боевики террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) попытались атаковать укрепление сирийской армии при помощи ребенка-смертника на заминированном автомобиле. Атака произошла около Хумимы, расположенной на границе провинций Хомс и Дейр эз-Зор. Командование САА не подтверждает факта атаки смертника.

    Отмечается, что боевики пытаются помешать авиационным налетам сирийской авиации и атакуют самолеты ВВС САР из 23-миллиметровых зенитных установок. Подобные инциденты были отмечены в провинции Хомс и Хама около населенного пункта Латамина.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #игил #дейр эз-зор #смертник
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