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Новости Сирии
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Россия
Миронов: Путин выделил более 100 млн рублей на ремонт больниц в Ярославле
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    Миронов: Путин выделил более 100 млн рублей на ремонт больниц в Ярославле

    18:00  26 Сентября 2017
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    Миронов: Путин выделил более 100 млн рублей на ремонт больниц в Ярославле

    Москва, 26 сентября. Глава государства Владимир Путин подписал распоряжение о выделении из президентского резервного фонда более 100 миллионов рублей на ремонт больниц в Ярославле. Об этом рассказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

    «Запланированы капремонт детской поликлиники на улице Гагарина, капремонт поликлиники больницы им. Семашко, капремонт помещений детской больницы №1, поликлиники больницы №2, детской поликлиники №5, закупка медицинского оборудования», — отметил глава региона.

    Кроме того, были выделены средства на капитальный ремонт Некоузской ДЮСШ и ДК «Вымпел» в Рыбинске.

    Миронов: Путин выделил более 100 млн рублей на ремонт больниц в Ярославле

    Ранее стало известно о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин планирует обсудить с членами правительства проект бюджета на 2018-2020 годы.

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    Автор: Алексей Громов
    #путин #ярославль
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