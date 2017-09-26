Миронов: Путин выделил более 100 млн рублей на ремонт больниц в Ярославле

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Москва, 26 сентября. Глава государства Владимир Путин подписал распоряжение о выделении из президентского резервного фонда более 100 миллионов рублей на ремонт больниц в Ярославле. Об этом рассказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

«Запланированы капремонт детской поликлиники на улице Гагарина, капремонт поликлиники больницы им. Семашко, капремонт помещений детской больницы №1, поликлиники больницы №2, детской поликлиники №5, закупка медицинского оборудования», — отметил глава региона.

Кроме того, были выделены средства на капитальный ремонт Некоузской ДЮСШ и ДК «Вымпел» в Рыбинске.

Ранее стало известно о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин планирует обсудить с членами правительства проект бюджета на 2018-2020 годы.