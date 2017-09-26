Ученые бьют тревогу: «эпидемия нехватки сна» захватывает мир

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Лос-Анджелес, 26 сентября. Научные сотрудники Центра по изучению сна при Калифорнийском университете уверены, что «эпидемия нехватки сна» стремительно захватывает мир, ее последствия представляют масштабную угрозу для человечества.

По словам руководителя Центра Мэттью Уокера, сон продолжительностью менее семи часов, может стать причиной ухудшения памяти, а также причиной возникновения диабета, ожирения, онкологии и болезни Альцгеймера, передает АиФ.

Он напомнил, что на сегодняшний день длительный сон якобы свидетельствует о лени и слабости человека.

«Попадался ли вам когда-нибудь постер службы здравоохранения, на котором людей призывали бы спать, или когда последний раз врач прописывал пациенту не снотворное, а сам сон?» — задается вопросом эксперт.

Исследователь решительно подчеркнул, что сон должен занимать одно из первых мест в жизни человека. Уолкер уверен, что проблему хронического недосыпа нужно решать на уровне властей и крупнейших корпораций.