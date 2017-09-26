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Американский рэпер B.o.B хочет доказать миру, что Земля плоская
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    Американский рэпер B.o.B хочет доказать миру, что Земля плоская

    16:08  26 Сентября 2017
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    Американский рэпер B.o.B хочет доказать миру, что Земля плоская

    Вашингтон, 26 сентября. Американский 28-летний хип-хоп музыкант Бобби Рэй Симонс, более известный как B.o.B, начал сбор денег на строительство спутников, чтобы доказать плоскость Земли. 

    Музыкант B.o.B, ранее активно критиковавший ученых и популяризаторов науки, запустил краудфандинговую кампанию на строительство спутника. Бобби Симонс планирует доказать, что Земля имеет плоскую форму. 

    «Примерное расстояние между городами на горизонте — 16 миль. Где изгиб Земли? Объясните, пожалуйста», — написал он в соцсетях.

    Известно, что пока рэперу удалось собрать только 651 доллар из заявленных 200 тысяч. Отметим, что ранее автор трех студийных альбомов B.o.B обвинил американское космическое агентство в заговоре. 

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    Автор: Ирина Селезнева
    #земля
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