Американский рэпер B.o.B хочет доказать миру, что Земля плоская

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Вашингтон, 26 сентября. Американский 28-летний хип-хоп музыкант Бобби Рэй Симонс, более известный как B.o.B, начал сбор денег на строительство спутников, чтобы доказать плоскость Земли.

Музыкант B.o.B, ранее активно критиковавший ученых и популяризаторов науки, запустил краудфандинговую кампанию на строительство спутника. Бобби Симонс планирует доказать, что Земля имеет плоскую форму.

«Примерное расстояние между городами на горизонте — 16 миль. Где изгиб Земли? Объясните, пожалуйста», — написал он в соцсетях.

Известно, что пока рэперу удалось собрать только 651 доллар из заявленных 200 тысяч. Отметим, что ранее автор трех студийных альбомов B.o.B обвинил американское космическое агентство в заговоре.