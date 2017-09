Американский рэпер B.o.B хочет доказать миру, что Земля плоская

Вашингтон, 26 сентября. Американский 28-летний хип-хоп музыкант Бобби Рэй Симонс, более известный как B.o.B, начал сбор денег на строительство спутников, чтобы доказать плоскость Земли.

Музыкант B.o.B, ранее активно критиковавший ученых и популяризаторов науки, запустил краудфандинговую кампанию на строительство спутника. Бобби Симонс планирует доказать, что Земля имеет плоскую форму.

Известно, что пока рэперу удалось собрать только 651 доллар из заявленных 200 тысяч. Отметим, что ранее автор трех студийных альбомов B.o.B обвинил американское космическое агентство в заговоре.

The cities in the background are approx. 16miles apart... where is the curve ? please explain this pic.twitter.com/YCJVBdOWX7