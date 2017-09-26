Американский рэпер B.o.B хочет доказать миру, что Земля плоская
Вашингтон, 26 сентября. Американский 28-летний хип-хоп музыкант Бобби Рэй Симонс, более известный как B.o.B, начал сбор денег на строительство спутников, чтобы доказать плоскость Земли.
Музыкант B.o.B, ранее активно критиковавший ученых и популяризаторов науки, запустил краудфандинговую кампанию на строительство спутника. Бобби Симонс планирует доказать, что Земля имеет плоскую форму.
«Примерное расстояние между городами на горизонте — 16 миль. Где изгиб Земли? Объясните, пожалуйста», — написал он в соцсетях.
Известно, что пока рэперу удалось собрать только 651 доллар из заявленных 200 тысяч. Отметим, что ранее автор трех студийных альбомов B.o.B обвинил американское космическое агентство в заговоре.
The cities in the background are approx. 16miles apart... where is the curve ? please explain this pic.twitter.com/YCJVBdOWX7— B.o.B (@bobatl) 25 января 2016 г.