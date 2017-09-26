Сирия: мост через Евфрат позволит усилить «Охотников на ИГИЛ» техникой и регулярными частями

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Российские военные инженеры возвели мост через Евфрат неподалеку от сирийского города Дейр эз-Зор. Мост предназначен для переправы на восточный берег реки личного состава и военной техники Сирийской Арабской Армии (САА).

Как сообщает начальник автодорожной службы Минобороны Владимир Буровцев, мост возводился под постоянным огнем боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»2. В числе прочего террористами применялись дроны-беспилотники, сбрасывающие на строителей моста взрывчатку и гранаты. «Тем не менее, у нас без потерь. Ни раненых, ни пострадавших нет. Все было возведено в установленные сроки», — цитирует Бурцева издание Газета.ru.

Протяженность моста составляет 210 метров. Его пропускная способность — 8 тысяч машин в сутки. Мост способен выдержать вес танков, другой тяжелой бронетехники и мобильных систем залпового огня.

Политический и военный аналитик Александр Асафов помог Федеральному агентству новостей разобраться, как возведение новой переправы через Евфрат повлияет на боевых действиях на восточном берегу реки. «В первую очередь, это значит, что сирийское командование сможет усилить ISIS Hunters (спецподразделение «Охотники на ИГИЛ», закрепившееся на контролируемых ИГ1 территориях, — прим. ФАН) регулярными частями и расширить плацдарм на восточном берегу реки, продолжив полномасштабное наступление», — заявил он.

«Сейчас уже несколько дней наблюдается определенная заминка, и создание этого моста может позволить ее ликвидировать, позволив САА продвигаться дальше не только силами спецназначения, но и пехотой и техникой», — подчеркивает Асафов.

Важным вопросом является обеспечение охраны нового моста. «Игиловцы изо всех сил будут стараться уничтожить недавно возведенный мост. Для защиты моста необходимо организовать защиту, контролируя небо с помощью крупнокалиберного вооружения», — приводит свою точку зрения Александр Асафов.

Самое опасное сейчас, если командование САА не воспользуется появившимся у него преимуществом и будет слишком медлительно.

«Учитывая традиционную инертность действий сирийского командования, я полагаю, что для дальнейшего продвижения по восточному берегу Евфрата может и не быть. Сирийские генералы будут ждать ударов российских ВКС по оставшимся позициям боевиков. На мой взгляд, любое промедление сейчас может привести к неоправданным потерям среди «Охотников на ИГИЛ» и изменению ситуации в негативном ключе. Но опыт летней кампании 2017 года показывает, что, как правило, сирийское руководство в подобных ситуациях склонно к неуверенным действиям. Оно затягивает ситуацию, воздерживается от решительных атак и переброски основных сил. Похожая ситуация с «Охотниками на ИГИЛ» недавно была в Акербате», — отмечает Асафов.

С точки зрения военной доктрины объяснить и обосновать такую медлительность никак нельзя. Тем не менее последние несколько месяцев наглядно показали, что САА малоспособна к активным действиям. «С точки зрения военной науки, сейчас необходимо закреплять достигнутый успех, но не силами спецназа (у него другие задачи), а регулярными войсками», — заключает эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.