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Общество
«ВИМ-Авиа» отменила все рейсы из Петербурга на неопределенный срок
Общество
Стало известно, кто профинансирует полеты «ВИМ-Авиа»
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    Стало известно, кто профинансирует полеты «ВИМ-Авиа»

    15:56  26 Сентября 2017
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    Стало известно, кто профинансирует полеты «ВИМ-Авиа»

    Москва, 26 сентября. Полеты «ВИМ-Авиа» оплатит дочка «Аэрофлота» авиакомпания «Россия». Решение об этом было принято сегодня на совещании в Росавиации. 

    По данным газеты «Ведомости», затраты могут составить 1 млрд рублей.  Источник издания уточнил, что председатель совета директоров и совладелец Внуково Виталий Ванцев счел решение о финансировании полетов «ВИМ-авиа» «единственно возможным вариантом».

    Ранее стало известно, что с сегодняшнего дня самолеты «ВИМ-Авиа» будут летать из аэропорта «Внуково». Об этом сообщили в Минтрансе, а также в пресс-службе самой воздушной гавани. 

    По словам Ванцева, сейчас «Внуково» только принимает суда, вылеты начнутся сегодня вечером, однако число рейсов ежедневно в настоящее время неизвестно.

    Напомним, до этого 29 судов «ВИМ-Авиа» базировались в «Домодедово».
     

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    Автор: Ярослава Замысловатова
    #россия #внуково #аэрофлот #полеты #вим-авиа
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