Стало известно, кто профинансирует полеты «ВИМ-Авиа»

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Москва, 26 сентября. Полеты «ВИМ-Авиа» оплатит дочка «Аэрофлота» авиакомпания «Россия». Решение об этом было принято сегодня на совещании в Росавиации.

По данным газеты «Ведомости», затраты могут составить 1 млрд рублей. Источник издания уточнил, что председатель совета директоров и совладелец Внуково Виталий Ванцев счел решение о финансировании полетов «ВИМ-авиа» «единственно возможным вариантом».

Ранее стало известно, что с сегодняшнего дня самолеты «ВИМ-Авиа» будут летать из аэропорта «Внуково». Об этом сообщили в Минтрансе, а также в пресс-службе самой воздушной гавани.

По словам Ванцева, сейчас «Внуково» только принимает суда, вылеты начнутся сегодня вечером, однако число рейсов ежедневно в настоящее время неизвестно.

Напомним, до этого 29 судов «ВИМ-Авиа» базировались в «Домодедово».

