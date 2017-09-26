Парламент Грузии утвердил новую конституцию страны

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Тблиси, 26 сентября. Парламент Грузии принял в третьем чтении поправки в конституцию государства, согласно которым страна переходит к парламентской форме правления.

В парламенте Грузии было проведено внеочередное заседание, на котором решалась судьба поправок в конституцию страны. Переход к парламентской форме правления в стране поддержали 117 присутствующих. Двое выступили против этой инициативы.

Пакет поправок ранее был разработан государственной конституционной комиссией, которая была специально создана для этих целей. Президент страны Георгий Маргвелашвили не поддерживает новую конституцию Грузии.