Источник сообщил о скорой отставке главы Красноярского края

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Москва, 26 сентября. Стало известно о скорой отставке главы Красноярского края Виктора Толоконского. Главными претендентами на должность нового губернатора являются глава ФАНО Михаил Котюков и руководитель Оборонпрома Сергей Сокол. Об этом сообщает источник агентства РИА Новости в парламенте.

По его словам, отставка Толоконского ожидается в ближайшие два дня.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал указ об уходе губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. В данный момент врио главы региона — Глеб Никитин, первый заместитель главы Минпромторга.

В понедельник также стало известно об отставке главы Самарской области Николая Меркушина.