Король Саудовской Аравии прилетит в Россию в октябре

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Москва, 26 сентября. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиза Аль Сауд планирует посетить Россию в первых числах октября, сообщил заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.

Богданов сообщил о визите короля Саудовской Аравии в Россию.

«В первых числах октября, — уточнил российский дипломат, — это уже известно».

Как передает РИА Новости со ссылкой на свои источники, Салман бен Абдель Азиза Аль Сауд прилетит в Москву 4-7 октября. В России он проведет встречу с президентом страны Владимиром Путиным, на которой лидера двух государств подпишут пакет документов.