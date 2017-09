Погибающая империя: как работает военная стратегия России и Китая по сдерживанию США

В Избранное

Рядовой обыватель, следящий за глобальной политической обстановкой, может заметить две интересные тенденции: военная и экономическая мощь США идет на спад, и ускоряются процессы создания инфраструктур, механизмов и процедур для сдерживания и предотвращения негативных последствий угасающего однополярного устройства мира, построенного Вашингтоном.

Федеральное агентство новостей предлагает читателям перевод статьи A Failing Empire: Russia & China's Military Strategy To Contain The US (Погибающая империя: военная стратегия России и Китая по сдерживанию США) опубликованной порталом Zero Hedge.

Одно из самых ощутимых последствий упадка военной мощи США можно наблюдать по тому, как развивается сирийский конфликт. За последние несколько недель Сирийская Арабская армия и ее союзники завершили историческое деблокирование Дейр эз-Зора — города, находившегося в осаде исламистов из ИГИЛ1 (запрещенной в России организации) более трех лет.

Теперь все внимание сместилось к нефтяным месторождениям к югу от освобожденного города, где поддерживаемые США «Сирийские демократические силы» и Сирийская арабская армия конкурируют за территории, которые все еще находятся под контролем ИГИЛ. Главная цель США в регионе — захватить природные ресурсы Сирии и укрепить свое влияние и позицию страны на международной арене (США сейчас даже не являются участниками мирных переговоров в Астане). Чтобы понять, насколько плохи у американцев дела в Сирии, стоит только вспомнить их большой провал в Алеппо, а теперь и деблокаду Дейр эз-Зора.

Несмотря на запугивания со стороны американцев, угрозы, а иногда и прямую агрессию, сирийская армия продолжала атаковать позиции ИГИЛ в провинции Дейр эз-Зор, отвоевывая богатые нефтью объекты. Благодаря содействию ВКС РФ во время конфликта, Дамаск получил своеобразный защитный «купол», необходимый для противодействия попыткам США «балканизировать» страну.

Еще одно подтверждение провала стратегии Вашингтона по разделению Сирии (как это было сделано с Югославией) — это то, как даже самые лояльные союзники Вашингтона постепенно начинают отворачиваться от него. За последние несколько недель в Астане и Москве состоялись несколько встреч Владимира Путина и Сергея Лаврова со своими турецкими, саудовскими и израильскими коллегами. На этих встречах были изложены и обсуждены руководящие принципы будущего устройства Сирии. Даже самые верные союзники США начинают планировать будущее Сирии с Башаром Асадом на посту президента. США подвели своих союзников, так как оказались неспособны выполнить свои обещания по смене режима в Дамаске. Последствия для США только начались. Без достаточно крупной военной мощи, способной склонить противников и друзей к своей воле, Вашингтону придется иметь дело с новой реальностью, которая предполагает компромиссы и переговоры, к чему США определенно не привыкли.

Явный признак того, как быстро происходят сегодня изменения в Сирии и за ее пределами — это позиция Израиля. Даже еврейскому государству пришлось отказаться от мечты о территориальной экспансии в Сирию, несмотря на несколько попыток Нетаньяху убедить Путина в опасности, с которой сталкивается Израиль из-за присутствия Ирана в Сирии. Разумный и прагматичный Путин дал Израилю понять, что любая попытка наложить какие-либо ограничения или условия на Россию или ее союзников в Сирии будет пресечена.

Но, в то же время, Москва и Тель-Авив будут продолжать поддерживать хорошие отношения друг с другом. Российские политические деятели слишком умны, чтобы играть в двойные игры со своими давними союзниками в Сирии или недооценивать способность Израиля разрушить регион и погрузить его в хаос. Кроме того, Асад пригласил в Сирию Россию, а также Иран и «Хезболлу». Даже если бы Путин был готов помочь Нетаньяху, что вызывает сомнения, международное право бы это запретило. Москва определенно уважает международное право, несмотря на то, что делают это немногие страны. Все другие иностранные государства, действующие в Сирии и летающие над сирийским небом, на самом деле просто не имеют права быть там.

На Корейском полуострове также можно отчетливо увидеть последствия упадка американской военной мощи. КНДР получила полный ядерный потенциал и уделяет мало внимания угрозам со стороны США, Южной Кореи и Японии. Пхеньяну было необходимо создать ядерное сдерживающее средство, способное отбить желание многих политиков США начать операцию по смене режима в Северной Корее.

Трамп и его генералы продолжают риторику огня, ввязывая Сеул и Токио в опасную игру между двумя ядерными державами. Неудивительно, что угрозы Трампа об уничтожении КНДР волнуют всех в этом регионе — особенно Южную Корею, которая заплатила бы самую большую цену за такую войну. Военный вариант просто невозможен: Сеул и, возможно, даже Токио разорвали бы отношения со своим американским союзником в случае односторонних атак на Пхеньян.

Основополагающее правило политиков США: если нельзя контролировать страну, то ее нужно уничтожить, чтобы остановить развитие отношений конкурентов с этой страной. Ливия — до сих пор довольно свежий пример. Россия не согласилась примириться с такой политикой и уже не раз мешала американским военным предпринимать безответственные действия (Украина, Сирия и КНДР).

В этом смысле поражение Хиллари Клинтон на выборах в прошлом году внесло даже больше смысла в новый этап упадка американской империи. Можно содрогнуться, размышляя о том, каким было бы президентство Клинтон в нынешних условиях, учитывая ее крайнюю враждебность к России и склонность решать проблемы военным путем.

Трамп и его генералы медленно приспосабливаются к новой реальности, где невозможно контролировать страны и, кроме того, их все труднее уничтожать за их неподчинение. Это становится очевидно, просто глядя на Ближний Восток и даже Сирию, где, несмотря на катастрофические разрушения, страна медленно встает на путь восстановления и спокойствия.

Таким образом, российская военная мощь и китайская экономика сыграли очень большую роль в сдерживании военной машины США. КНДР также сделала свой вклад, создав ядерное оружие и, фактически, разрушила планы Соединенных Штатов по влиянию на северокорейский режим путем проведения военных операций.

Хотя эта реальность для Вашингтона трудна и не совсем приятна, ему придется принять ее. После почти семидесяти лет империалистического хаоса и разрушений, совершенных США во всем мире, друзья и враги Америки начинают предпринимать шаги, чтобы поменять эту ситуацию. У Вашингтона остался президент, полный громких высказываний и ярости, но непревзойденная военная мощь США уже в прошлом.

