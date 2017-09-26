План «Перехват» ввели в Курске из-за дерзкого ограбления

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Курск, 26 сентября. Утром трое неизвестных ограбили мужчину на улице Карла Маркса в Курске. Полиция ввела план «Перехват».

В полицию Курска обратился местный житель, который заявил, что неизвестные на автомобиле неустановленной марки похитили у него ноутбук и деньги, сообщает интернет-издание «ПолитЭксперт».

Пострадавший смог описать внешний вид транспортного средства преступников, поэтому сотрудники правоохранительных органов ввели план «Перехват». В настоящее время в Курске идет поиск подозреваемых, патрулирование на дорогах усилено. Известно, что злоумышленники скрылись на иномарке серебристого цвета. Опрашиваются свидетели случившегося.