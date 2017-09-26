РПЦ пожалуется Тиллерсону из-за гонений на Украине

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Москва, 26 сентября. Русская православная церковь (РПЦ) готовит официальное письмо на имя государственного секретаря США Рекса Тиллерсона по причине полного игнорирования Вашингтоном гонений на УПЦ Московского патриархата на Украине, а также из-за «ангажированного» доклада американского Госдепартамента о якобы ущемлении религиозных свобод в России.

По словам секретаря Межрелигиозного совета России Дмитрия Сафонова, в докладе Госдепартамента не упомянуты избиения священников, многочисленные случаи поджога храмов, а также законопроекты, которые на Украины на сегодняшний день готовятся к принятию, — совершенно дискриминационные по отношению ко всем религиозным объединениям, которые не имеют центров на Украине.

Ранее в Московской патриархии предложили внести поправки в федеральный закон «О свободе совести и религиозных объединениях», которые бы запретили организациям, не связанным непосредственно с РПЦ, включать в свои наименования слово «православный».





