РПЦ пожалуется Тиллерсону из-за гонений на Украине
Москва, 26 сентября. Русская православная церковь (РПЦ) готовит официальное письмо на имя государственного секретаря США Рекса Тиллерсона по причине полного игнорирования Вашингтоном гонений на УПЦ Московского патриархата на Украине, а также из-за «ангажированного» доклада американского Госдепартамента о якобы ущемлении религиозных свобод в России.
По словам секретаря Межрелигиозного совета России Дмитрия Сафонова, в докладе Госдепартамента не упомянуты избиения священников, многочисленные случаи поджога храмов, а также законопроекты, которые на Украины на сегодняшний день готовятся к принятию, — совершенно дискриминационные по отношению ко всем религиозным объединениям, которые не имеют центров на Украине.
Ранее в Московской патриархии предложили внести поправки в федеральный закон «О свободе совести и религиозных объединениях», которые бы запретили организациям, не связанным непосредственно с РПЦ, включать в свои наименования слово «православный».