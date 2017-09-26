Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Весь мир
Австралия намерена создать национальное космическое агентство
Общество
Лопырева познакомила Баскова с будущей тещей
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Лопырева познакомила Баскова с будущей тещей

    15:58  26 Сентября 2017
    31

    Лопырева познакомила Баскова с будущей тещей

    Москва, 26 сентября. Известный российский певец Николай Басков познакомился с мамой своей невесты Виктории Лопыревой.

    По словам модели, жених поладил с ее матерью. Женщина уже души не чает в Николае Баскове. Кроме того, певец тоже познакомил девушку со своими родителями. Все родственники оказались несказанно рады такому союзу и быстро подружились.

    Сейчас у пары очень плотный график, однако они стараются посещать мероприятия вместе. Так, совсем недавно Басков и Лопырева побывали на фестивале «Новая волна».

    Ранее сообщалось, что свадьба знаменитостей состоится 5 октября в Грозном. Лопырева уже выбрала себе свадебный наряд, передает «Утро.ру».

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #басков #лопырева
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 102161

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29363

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42709

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        22657

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8727
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: бомбардировщики ВКС РФ нанесли удары по террористам в Дейр эз-Зоре и Идлибе

        Сирия: бомбардировщики ВКС РФ нанесли удары по террористам в Дейр эз-Зоре и Идлибе

        16:31   26 Сентября 2017
        144
        Украинские гастарбайтеры умеют только мыть и носить: утечка мозгов Украине не грозит

        Украинские гастарбайтеры умеют только мыть и носить: утечка мозгов Украине не грозит

        14:51   26 Сентября 2017
        347
        Путин уволил Шанцева с поста главы Нижегородской области

        Путин уволил Шанцева с поста главы Нижегородской области

        13:47   26 Сентября 2017
        517
        МИД РФ прокомментировал планы США ограничить полеты военной авиации

        МИД РФ прокомментировал планы США ограничить полеты военной авиации

        12:07   26 Сентября 2017
        1901