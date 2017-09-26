Лопырева познакомила Баскова с будущей тещей

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Москва, 26 сентября. Известный российский певец Николай Басков познакомился с мамой своей невесты Виктории Лопыревой.

По словам модели, жених поладил с ее матерью. Женщина уже души не чает в Николае Баскове. Кроме того, певец тоже познакомил девушку со своими родителями. Все родственники оказались несказанно рады такому союзу и быстро подружились.

Сейчас у пары очень плотный график, однако они стараются посещать мероприятия вместе. Так, совсем недавно Басков и Лопырева побывали на фестивале «Новая волна».

Ранее сообщалось, что свадьба знаменитостей состоится 5 октября в Грозном. Лопырева уже выбрала себе свадебный наряд, передает «Утро.ру».