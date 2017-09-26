Глава Минтранса РФ назвал бессмысленной господдержку «ВИМ-Авиа»

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Москва, 26 сентября. Глава российского Минтранса Максим Соколов считает, что государственная поддержка авиаперевозчика «ВИМ-Авиа», приостановившего чартеры, в текущей ситуации не имеет смысла.

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» 25 сентября заявила, что не имеет средств для ведения деятельности и прекращает выполнение чартерных рейсов. Руководство компании также добавило, что ведет переговоры с финансовыми структурами, чтобы нормализовать ситуацию и рассчитывает на поддержку со стороны государства. Глава транспортного ведомства Максим Соколов прокомментировал последнее заявление.

«Господдержка уже бессмысленна, потому что компания практически прекратила свою работу. Нужна господдержка с вывозом туристов. Предложения такие формируются штабом, и потом через Минтранс будут докладываться в правительство», — сказал министр.

На вопрос СМИ о том, рассматривает ли ведомство санацию компании, Соколов ответил, что сейчас рассматриваются самые различные варианты. Задержки рейсов «ВИМ-Авиа» начались в курортный сезон и к настоящему моменту достигли колоссального масштаба. Правоохранительные органы начали проверку компании, возбуждено уголовное дело о хищении средств клиентов перевозчика.