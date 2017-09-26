Козак не исключил отставки ряда глав регионов в ближайшее время

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Москва, 26 сентября. В ближайшее время в отставку могут уйти еще несколько глав российских регионов. Так считает заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Козак.

«Идет оценка эффективности работы исполнительных органов власти субъектов РФ, и вероятнее всего, в результате этой оценки к таким выводам руководители регионов могут прийти. Я думаю, что их будет несколько», — подчеркнул политик.

Напомним, ранее стало известно о том, что временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области стал Дмитрий Азаров.