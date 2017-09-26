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Новый российский смартфон «Тайга» перечеркнет планы американских шпионов — Bloomberg
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    Новый российский смартфон «Тайга» перечеркнет планы американских шпионов — Bloomberg

    15:55  26 Сентября 2017
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    Новый телефон Натальи Касперской перечеркнет планы американских шпионов

    Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Новый телефон Натальи Касперской перечеркнет планы американских шпионов», опубликованной изданием Bloomberg.

    Российская компания, работающая в сфере информационной безопасности под управлением соучредителя «Лаборатории Касперского», представляет смартфон, который не даст Google и другим приложениям следить за пользователями. Смартфон «Тайга», разработанный московской InfoWatch Group и названный в честь непроходимых лесов Сибири, работает на собственной Android-прошивке: она позволяет приложениям работать, но запрещает им собирать данные. В телефоне также установлена система, благодаря которой администратор сможет контролировать, какие приложения будут работать на устройстве, и какой контент пользователь может видеть и распространять.

    «Большинство приложений для смартфонов собирают определенные данные о пользователях и отправляют их на внешние серверы, — говорит Наталья Касперская, руководитель InfoWatch. — Когда люди используют личные телефоны на работе, их корпоративные электронные письма, документы и фотографии, связанные с работой, могут попасть в руки третьих лиц».

    InfoWatch делает ставку на спрос в России на фоне опасений по поводу сбора данных американскими компаниями, такими как Google и Facebook. Первые 50 000 смартфонов «Тайга», сделанных в Китае, опробуют сотрудники российских госкомпаний. Потенциальными рынками сбыта являются Малайзия и Объединенные Арабские Эмираты, где InfoWatch открыл свои представительства.

    Президент Дональд Трамп недавно ограничил использование программ «Лаборатории Касперского» правительственными структурами США в связи с предполагаемыми связями фирмы с российским правительством. Касперская являлась соучредителем «Лаборатории Касперского» и управляла компанией до развода с Евгением Касперским. Сейчас она руководит собственным бизнесом и работает в поддерживаемой государством рабочей группе по вопросам суверенитета в области информационных технологий.

    Владимир Путин стремится уменьшить зависимость России от таких компаний, как Microsoft Corp. и IBM, на фоне геополитической напряженности в отношениях с США. Россия предоставила убежище покинувшему Америку Эдварду Сноудену, который рассказал миру, что Агентство национальной безопасности имеет доступ к центрам обработки данных Google по всему миру.

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    Автор: Алексей Громов
    #информационная безопасность
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